Первый международный хакатон She’s Next завершится 3 октября публичным онлайн-гранд-финалом

Мировой лидер в области цифровых платежей – Visa совместно с партнером Reinvantage объявляет о проведении Гранд-финала первого международного хакатона She’s Next, который пройдет онлайн 3 октября.

Хакатон организован в рамках глобальной инициативы She’s Next Empowered by Visa и призван помочь женщинам-предпринимателям из Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа справляться с бизнес-задачами завтрашнего дня. В течение последнего месяца участницы из 17 стран проходили интерактивные вебинары под руководством отраслевых экспертов, приобретая важные предпринимательские навыки.

10 команд, возглавляемых женщинами, прошли все на этап хакатона, разрабатывая свои бизнес-идеи при поддержке опытных наставников. Теперь они готовы представить свои проекты профессиональному жюри на Гранд-финале.

Победители будут определены в трех категориях с общим призовым фондом в 20 000 долларов США:

Главный победитель — 10 000 долларов

— 10 000 долларов Самая инновационная идея — 5 000 долларов

— 5 000 долларов Лучший социальный эффект — 5 000 долларов

Гранд-финал соберет успешных предпринимателей, лидеров общественного мнения и руководителей Visa на динамичном мероприятии, посвященном инновациям в сфере женского предпринимательства и переосмыслении лидерства. Программа включает:

Питч-презентации команд-финалистов.

Панельные дискуссии о женском лидерстве и силе женских сообществ: как перестроить работу для обеспечения инклюзии, преодолеть устаревшие мифы об успехе и раскрыть потенциал сотрудничества «снизу вверх».

Открытые беседы о ключевых проблемах женщин-предпринимателей, включая доступ к финансированию, сохранение психического здоровья и преодоление выгорания, а также поиск баланса между карьерой, семьей и культурными ожиданиями.

Бизнес-викторину с призами.

Церемонию награждения победителей.

«Хакатон She’s Next — это подлинное свидетельство творческой силы женщин. Более 1750 предпринимательниц из 17 стран приняли участие в программе, чтобы отточить свои навыки и приобрести знания, необходимые для достижения успеха в постоянно меняющемся мире. Теперь 10 выдающихся команд готовятся продемонстрировать свои проекты на Гранд-финале. Я с нетерпением жду возможности принять участие в диалоге о развитии бизнеса и увидеть всех в прямом эфире 3 октября», — сказала Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европе.

«Reinvantage гордится проведением хакатона, объединившего женщин-лидеров со всего региона. Такие мероприятия, как этот Гранд-финал, показывают нам, что когда у людей есть пространство для роста, их влияние выходит далеко за пределы помещения», — отметил Эндрю Вробель, Директор по стратегическому развитию, Reinvantage.

Мероприятие открыто для всех и не требует предварительной регистрации. Присоединяйтесь к прямой трансляции 3 октября с 10:00 до 15:30 по центральноевропейскому летнему времени, чтобы увидеть будущее женского лидерства, открыть новые идеи и стать частью мощного предпринимательского сообщества. Ссылка для подключения доступна на странице хакатона: https://shesnext.emergingeurope.org/hackathon2025/.