2 октября, 2025
İkinci nəsil Apple Vision Pro maraqsız olacaq

Apple-ın Vision Pro qarışıq reallıq cihazının ikinci nəsil versiyası ABŞ Federal Rabitə Komissiyasının (FCC) məlumat bazasında görünüb. Görünən odur ki, yeni modeldən inqilabi yeniliklər gözləməyə dəyməz.

Sızdırılan məlumatlara əsasən, Vision Pro 2 nə dizayn, nə də funksionallıq baxımından ilk nəsildən demək olar ki, fərqlənməyəcək. Hətta 3499 dollarlıq qiymətin də dəyişməyəcəyi bildirilir. İnsayderlərin sözlərinə görə, Apple bu məhsul xəttini əsasən qarışıq reallıq bazarında iştirakını qorumaq üçün davam etdirir. Şirkətin əsas prioriteti isə artıq yüngül artırılmış reallıq eynəklərinin hazırlanmasıdır.

Bundan əlavə, Vision Pro 2 bəzi mübahisəli funksiyalardan məhrum ola bilər – məsələn, istifadəçinin üz ifadəsini əks etdirən EyeSight adlı xarici ekran ləğv edilə bilər. Artıq sensorların ixtisarı cihazın istehsal xərclərini azaltmağa imkan verəcək. Bununla yanaşı, cihazın daxili hissəsi yenilənəcək: M2 çipi əvəzinə M4 və ya hətta M5 prosessorunun istifadəsi gözlənilir.

Vision Pro 2-nin ilin sonunadək təqdim olunacağı və eyni vaxtda Samsung-un Project Moohan adlı rəqib cihazı ilə bazara çıxacağı gözlənilir.

