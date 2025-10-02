spot_img
2 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыПредставлено новое поколение устройств Amazon Echo на базе ИИ

Представлено новое поколение устройств Amazon Echo на базе ИИ

Amazon Echo

На презентации Amazon было представлено новое поколение устройств Echo на базе искусственного интеллекта.

Echo Dot Max и Echo Studio

Amazon Echo

Бюджетная smart-колонка Echo Dot Max получила немного измененный дизайн, более мощный динамик, поддержку Alexa+, а также более качественные материалы корпуса и улучшенные сенсорные возможности. Цена — $99,99.

Smart-колонка Echo Studio нового поколения на 40% компактнее предыдущей модели, она оснащена сенсорным управлением и светодиодной кольцевой подсветкой на передней панели. Есть поддержка пространственного аудио и Dolby Atmos. С функцией Alexa Home Theater можно создавать объемное звучание с Fire TV Stick. Возможно подключение до пяти Echo Studio или Echo Dot Max. Цена — $219,99.

Echo Show 8 и 11

Обновленные smart-дисплеи Echo Show в 8-ми и 11-дюймовой версиях внешне получили небольшой редизайн. Устройства оснащены широкоугольными камерами на 13 Мп, есть поддержка ИИ-ассистента Alexa+, а также обновления пользовательского интерфейса Show UI. Цены: Echo Show 8 (720p) — $179,99, Echo Show 11 (1080p) – $219,99.

Предыдущая статья
İlon Mask öz Wikipedia-sını yaradacağını açıqladı
Следующая статья
İkinci nəsil Apple Vision Pro maraqsız olacaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,873ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»