Представлено новое поколение устройств Amazon Echo на базе ИИ

На презентации Amazon было представлено новое поколение устройств Echo на базе искусственного интеллекта.

Echo Dot Max и Echo Studio

Бюджетная smart-колонка Echo Dot Max получила немного измененный дизайн, более мощный динамик, поддержку Alexa+, а также более качественные материалы корпуса и улучшенные сенсорные возможности. Цена — $99,99.

Smart-колонка Echo Studio нового поколения на 40% компактнее предыдущей модели, она оснащена сенсорным управлением и светодиодной кольцевой подсветкой на передней панели. Есть поддержка пространственного аудио и Dolby Atmos. С функцией Alexa Home Theater можно создавать объемное звучание с Fire TV Stick. Возможно подключение до пяти Echo Studio или Echo Dot Max. Цена — $219,99.

Echo Show 8 и 11

Обновленные smart-дисплеи Echo Show в 8-ми и 11-дюймовой версиях внешне получили небольшой редизайн. Устройства оснащены широкоугольными камерами на 13 Мп, есть поддержка ИИ-ассистента Alexa+, а также обновления пользовательского интерфейса Show UI. Цены: Echo Show 8 (720p) — $179,99, Echo Show 11 (1080p) – $219,99.