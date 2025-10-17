Huawei представила доступный складной смартфон Nova Flip S — от $490

Компания Huawei представила обновленную версию складного смартфона Nova Flip, который вышел летом прошлого года. Согласно официальным техническим характеристикам, изменений в новой модели Nova Flip S очень мало. Больше не предлагается версия с 1 Tb встроенной памяти, теперь используется версия HarmonyOS 5.1, также добавились пару новых расцветок корпуса. Возможно Nova Flip S получил обновленный процессор, но Huawei не указывает используемую модель чипа в характеристиках. При этом цена снизилась, Nova Flip S предлагается по значительно более доступной цене.

Напомним основные характеристики. Внутренний OLED-экран имеет диагональ 6,94 дюйма с разрешением 2690 х 1136 пикселей (420 ppi), динамической частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ-частотой 1440 Hz. Внешний OLED-экран небольшой – диагональ всего 2,14 дюйма с разрешением 480×480 пикселей и частотой 60 Hz. Внешний экран предлагается использовать для кастомизации смартфона, а также управления камерой, быстрого запуска приложений и чтения уведомлений. Есть функция Live Window, которая служит для отображения в реальном времени информации о рейсах или доставке.

Основная камера двойная, используются датчик на 50 Мп (1/1.56″, f/1.9) и широкоугольный объектив на 8 Мп (f/2.2, угол обзора 112 гр., автофокус для макро). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.2, угол обзора 90 гр). Обе камеры могут снимать 4К-видео. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, две nanoSIM, порт USB-C (USB 2.0) и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания.

Габариты смартфона в разложенном состоянии: 169,77 х 75,4 х 6,88/6,9 мм (эко-кожа/стекло), в сложенном состоянии: 87,76 х 75,4 х 15,08/15,12 мм (эко-кожа/стекло). Вес: 195/199 гр (эко-кожа/стекло). В дополнение к расцветкам New Green (зеленая), Zero White (белая), Sakura Pink (розовая) и Star Black (черная) появились Sky Blue (голубая) и Feather Sand Black (песочно-черная).

Huawei Nova Flip S доступен в двух конфигурациях: 12/256 Gb за $490 и 12/512 Gb за $530.