Представлен молодежный складной смартфон Huawei Nova Flip

Компания Huawei представила первый складной смартфон в серии Nova. Аппарат под названием Nova Flip ориентирован на молодежную аудиторию. Смартфон получил достаточно тонкий корпус – толщина в разложенном состоянии составляет 6,88 мм, в сложенном — 15 мм.

Внутренний OLED-экран имеет диагональ 6,94 дюйма с разрешением 2690 х 1136 пикселей (420 ppi), динамической частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ-частотой 1440 Hz. Внешний OLED-экран совсем небольшой – диагональ всего 2,14 дюйма с разрешением 480×480 пикселей и частотой 60 Hz. Внешний экран предлагается использовать для кастомизации смартфона, а также управления камерой, быстрого запуска приложений и чтения уведомлений.

Huawei Nova Flip построен на базе фирменного процессора Kirin 8000, объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (1/1.56″, f/1.9) и 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 112 гр., автофокус для макро). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.2, угол обзора 90 гр). Обе камеры могут снимать 4К-видео.

Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, две nanoSIM, порт USB-C (USB 2.0) и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. Питание аппарат получает от аккумулятора емкостью 4400 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. Используется HarmonyOS 4.2.

На выбор доступны четыре расцветки корпуса: зеленая, белая и розовая в стекле и черная в эко-коже. Габариты смартфона в разложенном состоянии: 169,77 х 75,4 х 6,88/6,9 мм (эко-кожа/стекло), в сложенном состоянии: 87,76 х 75,4 х 15,08/15,12 мм (эко-кожа/стекло). Вес: 195/199 гр (эко-кожа/стекло).

Цены на Huawei Nova Flip: 12/256 Gb — $743, 12/512 Gb — $799, 12/1 Tb — $912. Прием предварительных заказов в Китае уже открыт.