Представлен Huawei Nova 14 Vitality Edition — один из самых доступных смартфонов в серии

Компания Huawei представила в Китае смартфон Nova 14 Vitality Edition -пятую модель линейки Nova 14. Новый смартфон относится к среднему ценовому сегменту и отличается сбалансированными характеристиками. Дизайн выполнен в минималистичном стиле: белая и синяя версии имеют заднюю панель из матового стекла, а черная — однотонную гладкую.

Huawei Nova 14 Vitality Edition оснащен плоским OLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 2160 Hz и яркостью 1100 нит. Смартфон доступен с двумя вариантами встроенной памяти: 256 и 512 Gb. При этом информация об используемом процессоре и объеме оперативной памяти не раскрывается. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (RYYB, f/1,9) и модуль со сверхширокоугольным объективом на 8 Мп (f/2,2). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2,4).

Емкость аккумулятора составила 5500 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, ИК-порт, боковой сканер отпечатков пальцев и защита от пыли и воды по стандарту IP65. Модель работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 5.1. Габариты и вес: 161,75 х 75,49 х 7,15 мм, 191 гр.

Цены на Huawei Nova 14 Vitality Edition: версия с 256 Gb стоит $300, с 512 Gb — $345. Продажи смартфона стартуют 24 октября.