Nar запустил лотерею «Çoox Şanslı»

Выгодный мобильный оператор «Nar» запускает кампанию «Çoox Şanslı», принося радость и волнение своим абонентам в конце года. В рамках этой специальной лотереи, которая продлится до 31 декабря, абоненты «Nar» смогут выиграть смартфон «Xiaomi Redmi Note 14 Pro» каждый день, автомобиль «Haval H6 Ultra» каждую неделю и автомобиль «Li L9 Ultra» в финальном розыгрыше.

Принять участие очень просто – достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов «Deqiqe+», которые приносят дополнительные шансы на выигрыш. Каждое пополнение или активация увеличивает шансы на победу. При пополнении на сумму свыше 1 AZN абонент автоматически получает право участвовать в лотерее: при пополнении от 1 до 3.99 AZN начисляется 1 шанс за каждый 1 AZN, а при пополнении от 4 AZN и выше – 2 шанса за каждый 1 AZN.

Абоненты могут легко проверить количество накопленных шансов и статус участия через приложение «Nar+» или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Победители лотереи «Çoox Şanslı» будут определены случайным образом, а итоги розыгрышей будут объявлены в прямом эфире.

Подробнее на сайте: nar.az/lotereya