Представлены смартфоны OnePlus Nord CE6 и Nord CE6 Lite с емкими аккумуляторами

Компания OnePlus расширила линейку смартфонов Nord двумя моделями — CE6 и CE6 Lite. Главная особенность устройств – это аккумуляторы высокой емкости. Аппараты были представлены в Индии и относятся к среднебюджетному классу.

OnePlus Nord CE6 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 3600 нит. В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 4, 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и до 256 Gb встроенной стандарта UFS 3.1. Графика — Adreno 810. Для поддержания стабильной работы под нагрузкой предусмотрена испарительная камера площадью 5000 мм².

В основную камеру входит датчик на 50 Мп (OmniVision OV50D40, 1/2.88″, f/1.8, OIS) и 2 Мп вспомогательный сенсор. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (1/3.1″, f/2.0). Обе камеры могут записывать видео 4K@30fps. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и обратная проводная на 27 Вт. Есть также режим обходной зарядки. Компания обещает более двух с половиной дней обычного использования без подзарядки.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, ИК-порт, две Nano-SIM, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев. Защита от пыли и воды реализована по стандартам IP66/IP68/IP69K, имеется сертификат MIL-STD-810H. Смартфон работает на базе Android 16 с оболочкой OxygenOS 16. Габариты составляют 162,5 x 77,5 x 8,5 мм, вес – 215 гр.

Цены на OnePlus Nord CE6: 8/128 Gb — $320, 8/256 Gb — $350. Модель поступит в продажу в Индии сегодня.

Упрощенная версия OnePlus Nord CE6 Lite оборудована 6,72-дюймовой IPS-панелью с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Hz и яркостью до 1000 нит. Аппарат построен на базе 4-нм процессора Mediatek Dimensity 7400 Apex с графикой Mali G615. Объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 6 или 8 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5300 мм².

Основная камера такая же, как у старшей модели, а разрешение фронтальной составляет 8 Мп (1/4.0″, f/2.0). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, есть режим обходной зарядки. В оснащение входит поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, две Nano-SIM, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть защита корпуса IP64 и сертификация MIL-STD-810H. Смартфон работает на базе Android 16 с оболочкой OxygenOS 16. Габариты составляют 165,9 x 76 x 8,5 мм, вес – 208 гр.

Цены на OnePlus Nord CE6 Lite: 6/128 Gb — $223, 8/128 Gb — $244, 8/256 Gb — $276. Продажи в Индии стартуют 12 мая. Ожидается, что оба смартфона поступят в ближайшее время на глобальный рынок.