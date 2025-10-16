Hitman: Absolution вышла для iOS и Android

Издательство Feral Interactive выпустило Hitman: Absolution для iOS и Android. Это продолжение легендарной стелсовой серии Hitman, действие которой разворачивается после событий Blood Money.

Игра доступна с полностью настраиваемым сенсорным управлением, а также поддержкой геймпада, клавиатуры и мыши. Разработчики также улучшили функцию автоприцеливания и создала динамические подсказки.

Рекомендуется проходить Hitman: Absolution как минимум на Google Pixel 6, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy S20 или Xiaomi 12. Для iOS минимально поддерживаемым устройством заявлен iPhone XR. Цена мобильных версий Hitman: Absolution составляет $15.

В 2026 году игра выйдет на Nintendo Switch.