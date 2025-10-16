Honor представил TWS-наушники Earbuds 4 с активным шумоподавлением до 50 дБ

Компания Honor представил беспроводные наушники Earbuds 4, которые отличаются небольшим весом и удобной посадкой. Каждый из наушников оснащен двумя драйверами с титановым напылением: 11-мм для воспроизведения низких частот и 6-мм с двойным магнитом для высоких частот. По заверению производителя, обеспечивается воспроизведение мощных басов, чистых средних частот и улучшенное звучание высоких частот.

Honor Earbuds 4 получили систему активного шумоподавления (ANC) с тремя микрофонами, способную снижать уровень окружающего шума до 50 дБ. Система поддерживает три уровня интенсивности — глубокий, умеренный и слабый, а также два режима прозрачности: ambient mode, позволяющий слышать внешние звуки, и voice mode, улучшающий распознавание речи в людных местах. При разговорах по телефону также используется ANC с ИИ алгоритмами.

Заявленная автономность гарнитуры составляет до 9 ч в режиме воспроизведения музыки, и до 46 часов с зарядным чехлом. В числе других характеристик называются защита корпуса от влаги и пыли по стандарту IP54, возможность настройки эквалайзера в мобильном приложении, а также игровой режим с низкой задержкой. Наушники поддерживают быстрое сопряжение со смартфонами Honor, совместимы с платформами HarmonyOS, Android и iOS. Вес каждого наушника составляет 5,3 гр.

Honor Earbuds 4 уже доступны в продаже на рынке Китая в черном и белом цветовом исполнении по цене $56.