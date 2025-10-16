H3C представила инновационные AI-решения на GITEX GLOBAL 2025, продвигая интеллектуальное будущее «Synergy+»

Компания H3C с размахом дебютировала на 45-й выставке GITEX GLOBAL под девизом «Synergy+», продемонстрировав инновации в области полнофункциональных AI-технологий и практических приложений. Как крупнейшее и наиболее влиятельное технологическое событие в мире, GITEX GLOBAL объединил цифровые государственные агентства, ведущие предприятия и партнеров экосистемы из более чем 180 стран. Основная тема мероприятия — «Powering the Future» — была посвящена последним тенденциям глобальных технологических инноваций и отраслевого сотрудничества.
Synergy+: стратегия H3C для интеллектуального будущего
H3C, как мировой лидер в области цифровизации и AI-решений, сосредоточила внимание на стратегиях «AI in ALL» и «AI for ALL», представив серию инновационных продуктов и решений через интеграцию технологий, сценариев и экосистемы. Эти подходы демонстрируют технологическую мощь компании и ее глобальное влияние в сфере AI и цифровизации.
Гэри Хуан, сопредседатель H3C и президент международного бизнеса, отметил:
«В рамках концепции “Synergy+” мы используем глубокую интеграцию технологий, сценариев и экосистем, чтобы помочь глобальным клиентам совершить скачок от цифровизации к интеллектуализации. Наше участие в GITEX GLOBAL является важной вехой в глобальной стратегии H3C и новой отправной точкой для совместного создания интеллектуального будущего с партнерами».
Технологическая синергия: инновации для AI-эпохи
- H3C UniPoD S80000: обучение моделей с триллионным числом параметров, межсоединение 64 GPU, рост эффективности обучения на 25%, инференса на 62,5%, жидкостное охлаждение до 120 кВт, масштабируемость до 1 024 GPU.
- 800G AI-коммутатор H3C 9828-128EP: архитектура 102,4T, 128 портов 800G OSFP, минимальная задержка, высокая энергоэффективность.
- DDC (Diversified Dynamic-Connectivity): сеть без потерь для кластеров с десятками тысяч GPU.
ALL in GREEN: жидкостное охлаждение полного стека
- Поддержка cold plate и иммерсионного охлаждения
- PUE < 1,1, управление жизненным циклом и интеграция технологий
AI-безопасность и интеллектуальные сети
- Защита вычислительных границ, анализ трафика, безопасность контента больших моделей
- Wi-Fi 7 и адаптивные оптические сети для предприятий, кампусов и гостиничного сегмента
MegaBook и решения для SMB
- H3C MegaBook 2-в-1: высокая производительность, длительная автономность, корпоративная безопасность
- Обновленная серия Aolynk: plug-and-play, интеллектуальное управление, оптимальное соотношение цена/качество
Сценарная синергия: AI для отраслей
- Решения для операторов связи, здравоохранения, образования, логистики
- LinSeer AI Experience Zone: демонстрация AI-приложений в реальных сценариях
Экосистемная синергия: Partner First
- Совместные решения с глобальными партнерами для защиты данных, ускорения AI и безопасной межрегиональной связности
- Подписание MoU для укрепления локальных сервисов на Ближнем Востоке
Глобальная стратегия и локальное присутствие
После дебюта на GITEX Europe в мае и выхода на европейский рынок, H3C участвует в GITEX GLOBAL уже третий год подряд. Компания продолжит придерживаться принципов открытости и интеграции, сотрудничая с глобальными партнерами для развития цифровой экономики и распространения интеллектуальных технологий по всему миру.
В Азербайджане H3C представлена у двух официальных дистрибьюторов: ERC и MUK.