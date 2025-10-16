spot_img
16 октября, 2025
H3C представила инновационные AI-решения на GITEX GLOBAL 2025, продвигая интеллектуальное будущее «Synergy+»

Компания H3C с размахом дебютировала на 45-й выставке GITEX GLOBAL под девизом «Synergy, продемонстрировав инновации в области полнофункциональных AI-технологий и практических приложений. Как крупнейшее и наиболее влиятельное технологическое событие в мире, GITEX GLOBAL объединил цифровые государственные агентства, ведущие предприятия и партнеров экосистемы из более чем 180 стран. Основная тема мероприятия — «Powering the Future» — была посвящена последним тенденциям глобальных технологических инноваций и отраслевого сотрудничества.

Synergy+: стратегия H3C для интеллектуального будущего

H3C, как мировой лидер в области цифровизации и AI-решений, сосредоточила внимание на стратегиях «AI in ALL» и «AI for ALL», представив серию инновационных продуктов и решений через интеграцию технологий, сценариев и экосистемы. Эти подходы демонстрируют технологическую мощь компании и ее глобальное влияние в сфере AI и цифровизации.

Гэри Хуан, сопредседатель H3C и президент международного бизнеса, отметил:
«В рамках концепции “Synergy+” мы используем глубокую интеграцию технологий, сценариев и экосистем, чтобы помочь глобальным клиентам совершить скачок от цифровизации к интеллектуализации. Наше участие в GITEX GLOBAL является важной вехой в глобальной стратегии H3C и новой отправной точкой для совместного создания интеллектуального будущего с партнерами».

Технологическая синергия: инновации для AI-эпохи

  • H3C UniPoD S80000: обучение моделей с триллионным числом параметров, межсоединение 64 GPU, рост эффективности обучения на 25%, инференса на 62,5%, жидкостное охлаждение до 120 кВт, масштабируемость до 1 024 GPU.
  • 800G AI-коммутатор H3C 9828-128EP: архитектура 102,4T, 128 портов 800G OSFP, минимальная задержка, высокая энергоэффективность.
  • DDC (Diversified Dynamic-Connectivity): сеть без потерь для кластеров с десятками тысяч GPU.

ALL in GREEN: жидкостное охлаждение полного стека

  • Поддержка cold plate и иммерсионного охлаждения
  • PUE < 1,1, управление жизненным циклом и интеграция технологий

AI-безопасность и интеллектуальные сети

  • Защита вычислительных границ, анализ трафика, безопасность контента больших моделей
  • Wi-Fi 7 и адаптивные оптические сети для предприятий, кампусов и гостиничного сегмента

MegaBook и решения для SMB

  • H3C MegaBook 2-в-1: высокая производительность, длительная автономность, корпоративная безопасность
  • Обновленная серия Aolynk: plug-and-play, интеллектуальное управление, оптимальное соотношение цена/качество

Сценарная синергия: AI для отраслей

  • Решения для операторов связи, здравоохранения, образования, логистики
  • LinSeer AI Experience Zone: демонстрация AI-приложений в реальных сценариях

Экосистемная синергия: Partner First

  • Совместные решения с глобальными партнерами для защиты данных, ускорения AI и безопасной межрегиональной связности
  • Подписание MoU для укрепления локальных сервисов на Ближнем Востоке

Глобальная стратегия и локальное присутствие

После дебюта на GITEX Europe в мае и выхода на европейский рынок, H3C участвует в GITEX GLOBAL уже третий год подряд. Компания продолжит придерживаться принципов открытости и интеграции, сотрудничая с глобальными партнерами для развития цифровой экономики и распространения интеллектуальных технологий по всему миру.

В Азербайджане H3C представлена у двух официальных дистрибьюторов: ERC и MUK.

