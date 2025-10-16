ИИ-суперагенты — новая парадигма взаимодействия человека и машины

Генеративный ИИ — это уже не новость. Многие из нас, от отдельных авторов до крупных компаний, уже давно используют инструменты генеративного ИИ, которые могут писать, анализировать, синтезировать и даже создавать мультимедийный контент по команде. Каким будет следующий виток развития ИИ и какую роль в этом будут играть ИИ-агенты мы поговорили c CTO Lenovo Толга Курт-оглу (Tolga Kurtoglu).

— Год назад весь технологический мир объявил о начале эры агентного ИИ. Чем агентный ИИ отличается от существующих решений на основе генеративного ИИ?

— Представьте, что ваш ИИ может не только создавать контент по запросу, но и выполнять задачи. В этом и заключается отличие агентного ИИ. Он имеет потенциал, который изменит наш образ жизни, работы и творчества в большей степени, чем это когда-либо могли сделать сложные чат-боты или генеративные модели.

Агентный ИИ совершает действия: выполняет многоэтапные задачи, понимает намерения, ставит цели и решает сложные проблемы. Он становится вашим мощным помощником и ассистентом в режиме реального времени, обладающим беспрецедентными знаниями и скоростью. Проще говоря, агентный ИИ — это следующий этап эволюции от реактивного ИИ — к проактивному.

— Какой-то прогресс произошел за последние 12 месяцев? Есть ли примеры, как агентный ИИ уже применяется в сценариях реальной жизни, в бизнесе?

— Да, агентный ИИ уже здесь. Новые поколения браузеров совершили качественный скачок: от простых рекомендаций, например, маршрута путешествия, они перешли к полноценному бронированию от имени пользователя. Языковые модели нового уровня обещают революцию в продуктивности, особенно в сфере программирования — они способны превратить идею в готовое, настраиваемое приложение. Это не просто автоматизация, это начало эпохи цифровых соавторов, способных действовать автономно и результативно.

— То есть перспектива, что в будущем нас заменят ИИ-агенты, вполне вероятная?

— Несмотря на всю свою автономность, агенты по-прежнему нуждаются в человеческом руководстве, видении, контроле и постановке целей. Образно говоря, человек управляет кораблем и определяет пункт назначения, но агентный ИИ предлагает высококвалифицированную и неутомимую команду, которая ускорит достижение нужного вами результата и оптимизирует весь процесс. Справедливости ради стоит отметить, что первые отзывы о некоторых новейших моделях вызывают сомнения в их эффективности или обещанных прорывах. Мы только в начале пути, поэтому без человека пока не обойтись.

— Готов ли бизнес к такому пути развития ИИ? Что технологические лидеры готовы предложить бизнесу?

— Поскольку бизнес требует четкого расчета окупаемости инвестиций, технологические лидеры вынуждены предлагать больше. Мы в Lenovo готовы к этому вызову. Lenovo делает ставку на многомодальные и мультиагентные ИИ-решения нового поколения. Компания разрабатывает когнитивные операционные системы, способные действовать в рамках целей, инфраструктуры, устройств и задач как отдельных пользователей, так и предприятий. В центре этой архитектуры — ИИ-суперагент, выступающий в роли дирижера, координирующего работу специализированных агентов. Он использует их сильные стороны для выполнения задач с высокой оперативностью. Мы объединяем обширные знания, исключительную память и мощные способности к логическому выводу, присущие множеству ИИ-агентов под единым управлением.

Все это базируется на нашем лидерстве в области гибридного ИИ — бесшовной интеграции моделей независимо от места их развертывания. Благодаря широкой линейке решений и опыту, мы обеспечиваем безопасное внедрение агентных возможностей как на устройствах, так и на периферии. Особое внимание мы уделяем концепции «цифровых двойников» — персональных и корпоративных ИИ, непрерывно обучающихся и адаптирующихся под конкретного пользователя или бизнес. Чем лучше ИИ знает своего владельца или глубже погружен в предметную область, тем выше его полезность. Представьте себе ИИ-суперагента, который действует от вашего имени, оркеструет процессы и многократно усиливает эффективность и результативность. Это не просто эволюция — это новая парадигма взаимодействия человека и машины, где ИИ становится не инструментом, а полноценным партнером в цифровом пространстве.

— Какие еще возможности будут отличать ИИ-суперагентов? Будущее за более сложным агентным ИИ, способным управлять системами ИИ агентов?

— Мы определяем ИИ-суперагента по трем основным параметрам:

Восприятие и взаимодействие: способен в реальном времени улавливать и интерпретировать сигналы из окружающей среды. Благодаря проактивному многомодальному восприятию (распознаванию текста, изображений, речи, жестов, отслеживанию взгляда и анализу мимики) он точно считывает намерения и контекст, прежде чем дать естественный ответ на любом устройстве.

способен в реальном времени улавливать и интерпретировать сигналы из окружающей среды. Благодаря проактивному многомодальному восприятию (распознаванию текста, изображений, речи, жестов, отслеживанию взгляда и анализу мимики) он точно считывает намерения и контекст, прежде чем дать естественный ответ на любом устройстве. Аналитика и принятие решений: агент анализирует данные, извлекает опыт и обучается на обратной связи в реальном времени, формируя отслеживаемую, персонализированную и долговременную память, распределенную между периферией, облаком и устройствами. Кстати, долговременная память — это один из ключевых прорывов в развитии генеративного ИИ. Благодаря этому ИИ способен выявлять скрытую логику событий, точно интерпретировать сложные пользовательские намерения, делать выводы и переносить знания из одного сценария в другой.

агент анализирует данные, извлекает опыт и обучается на обратной связи в реальном времени, формируя отслеживаемую, персонализированную и долговременную память, распределенную между периферией, облаком и устройствами. Кстати, долговременная память — это один из ключевых прорывов в развитии генеративного ИИ. Благодаря этому ИИ способен выявлять скрытую логику событий, точно интерпретировать сложные пользовательские намерения, делать выводы и переносить знания из одного сценария в другой. Автономность и эволюция: ориентируясь на пользовательские цели и накопленные знания — будь то обученные данные или опыт использования — ИИ-суперагент декомпозирует сложные задачи на конкретные действия. Он распределяет их между наиболее подходящими специализированными агентами и выстраивает последовательность выполнения. Через протокол взаимодействия между агентами ИИ-суперагент задействует инструменты в разных платформах и экосистемах, выполняет задачи проактивно и непрерывно развивается через самообучение.

ИИ-суперагент работает как когнитивная операционная система для частных лиц и компаний. Он служит единой точкой входа для каждого запроса, главным помощником и координатором, который распределяет задачи, отслеживает прогресс и синтезирует результаты.

— Такое взаимодействие нескольких агентов полностью меняет правила игры. В каких отраслях это может быть наиболее полезным?

— Этот сдвиг открывает огромные новые возможности как для частных лиц, так и для компаний. Для обычных пользователей агентный ИИ выступает в роли автономного помощника, который выполняет задачи, адаптируется к вашим предпочтениям и поддерживает работу без постоянных напоминаний. Для компаний это означает масштабируемые рабочие процессы, более эффективное принятие решений и ИИ-агентов, которые взаимодействуют между собой в разных системах, превращая маркетинг, операционную деятельность, клиентский сервис и другие функции в слаженные, самокорректирующиеся механизмы прогресса. ИИ-суперагент, в свою очередь, становится мультипликатором командной эффективности — усиливая как продуктивность, так и креативность.

Рассмотрим в качестве примера управление цепочкой поставок: поиск сырья, производство компонентов, сборка устройств, доставка в разные регионы… В каждом случае непредвиденные события — от погодных условий до геополитической обстановки и колебаний спроса — могут радикально повлиять на взаимодействие в цепочке. ИИ-суперагент может в режиме реального времени вносить изменения на каждом этапе процесса, адаптируя зависимости и интегрируя специализированные ИИ-агенты.

— Как обеспечивается безопасность данных при переходе к таким моделям ИИ? Здесь тоже все будет с приставкой «супер»?

— Безусловно. Мы создаем этот «сверхспособный» ИИ как для частных пользователей для применения его на персональных компьютерах, так и для масштабного внедрения в корпоративной среде. Поэтому безопасность данных, защита конфиденциальности и этические принципы лежат в основе каждого ИИ-суперагента, над которым мы работаем. Во главу угла мы ставим ответственную разработку ИИ и соответствие международным стандартам ИИ Европейской комиссии, Рекомендациям ЮНЕСКО по этике ИИ и других. Мы также активно участвуем в инициативах по формированию этих стандартов и их внедрению на каждом этапе нашей цепочки поставок.