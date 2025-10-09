Google yeni Gemini dəstəkli ağıllı ekran üzərində işlədiyini bildirdi

Google Home rəhbəri Aniş Kattukaran jurnalistlərlə söhbət zamanı şirkətin yeni nəsil smart ekranlar üzərində işlədiyini dolayısı ilə təsdiqləyib və onların əsas xüsusiyyətlərindən birini açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, “ağıllı ekranlarla bağlı tezliklə xəbərlər olacaq”. Rəsmi ad hələlik açıqlanmayıb — bu, mövcud Nest cihazlarının davamı və ya yeni Home Hub seriyası ola bilər. İddialara əsasən, Nest brendi gələcəkdə termoregulyatorlar və təhlükəsizlik kameraları üçün saxlanılacaq.
Kattukaran qeyd edib ki, növbəti nəsil ekranlar süni intellektli səs köməkçisi Gemini üçün optimallaşdırılacaq və istifadəçini həm “eşidə”, həm də “görə” biləcək. Bu, cihazlarla qarşılıqlı əlaqəni daha təbii və insanabənzər etməyə yönəlib.
Mütəxəssis əlavə edib ki, belə cihazlarla ünsiyyət yaxın gələcəkdə daha təbii və adaptiv hiss olunacaq. Bu istiqamətdə rəqiblər artıq fəal işləyirlər: məsələn, Amazon öz Alexa köməkçisi ilə Echo Show ekranını təqdim edib. Bu cihaz Omnisense platforması sayəsində evdəki sensorlardan məlumat toplayaraq gündəlik istifadədə daha ağıllı davranır.
Hazırda Google-un yeni smart ekranının texniki xüsusiyyətləri və buraxılış tarixi açıqlanmayıb.