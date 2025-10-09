В Азербайджане начинает работу первый региональный игровой издатель

Авторы успешной инди-игры Do No Harm объявили о создании Caspianborn Publishing — первого регионального игрового издательства, ориентированного на поддержку игровых студий из Азербайджана и региона.

Caspianborn Publishing ставит перед собой цель помочь региональным разработчикам создавать и выпускать игры, способные приносить 500 тыс. долларов и более дохода. Издатель планирует в течение ближайшего года подписать четыре партнёрских соглашения с независимыми командами, предоставив каждой из них инвестиции в размере 50 тыс. долларов, включая маркетинг и продвижение.