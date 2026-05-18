MSI MAG 276QP42 – недорогой игровой монитор с быстрым экраном 425 Hz и 1440p

Компания MSI представила в Китае новый игровой монитор MAG 276QP42 со скоростным дисплеем. Устройство получило 10-битную панель Fast IPS диагональю 27 дюймов с антибликовым покрытием, разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления до 425 Hz и яркостью до 400 нит. Время отклика панели составляет 0,5 мс (GtG). Экран поддерживает технологию снижения интенсивности синего света TUV Rheinland. Заявлен охват 98,1% DCI-P3, 94,3% Adobe RGB и 127,5% sRGB, имеется сертификат VESA DisplayHDR 400.

MSI MAG 276QP42 поддерживает технологию Adaptive-Sync и ряд программных игровых функций: AI Vision для осветления теней, автоматическую смену цвета прицела в зависимости от фона, встроенный зум и режим уменьшения области отображения до 24,5 дюйма для киберспортсменов.

Есть разъемы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, а также 3,5-мм аудиопорт. Монитор получил эргономичную подставку с широким диапазоном регулировки с поддержкой VESA-крепления 100 х 100 мм.

MSI MAG 276QP42 уже поступил в продажу на рынке Китая по цене $322.