9 октября, 2025
R.I.S.K. Company удостоена статуса Gold Partner в рамках партнерской программы F5 UNITY+!

R.I.S.K. Company удостоена статуса Gold Partner в рамках партнерской программы F5 UNITY+!

F5 UNITY+

R.I.S.K. Company, ведущий системный интегратор Азербайджана, объявляет о получении статуса Gold Partner в рамках партнерской программы F5 UNITY+ Value Added Reseller. Столь высокий уровень партнерства дает право R.I.S.K. Company поставлять на рынке Азербайджана всю линейку передовых решений компании F5 в таких областях, как кибербезопасность, сетевые технологии, защита и доставка приложений в мультиоблачных средах.

Компания F5 является одним из ключевых партнеров R.I.S.K. Company, с которым компания развивает плодотворное сотрудничество на протяжении последних лет. За это время партнеры реализовали ряд масштабных проектов для компаний финансового, государственного и телекоммуникационного секторов в Азербайджане. Присвоение статуса Gold Partner является лучшей оценкой столь успешного взаимодействия и послужит дополнительным стимулом в вопросах продвижения решений F5 на локальном рынке. Кроме того, данный уровень партнерства указывает на высокую квалификацию специалистов R.I.S.K. Company, способных оказать помощь заказчикам в проектах по цифровой трансформации любой сложности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

