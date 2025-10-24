Garmin выпустил авиационные smart-часы D2 Air X15 и D2 Mach 2

В ассортименте smart-часов компании Garmin появились две новые модели: D2 Air X15 и D2 Mach 2. Часы сочетают в себе авиационные функции с возможностями контроля здоровья и спортивными режимами.

Модель Garmin D2 Air X15 предлагает 1,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 454 × 454 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Цвет циферблата меняется в зависимости от данных METAR. Часы выполнены в корпусе размером 45 мм, их вес составляет 56 гр. со стандартным ремешком. Также поддерживаются 22-миллиметровые ремешки Quick Release. D2 Air X15 оснащены безелем из нержавеющей стали, а корпус выполнен из армированного волокном полимера и нержавеющей стали. Обеспечивается до 10 дней автономной работы без подзарядки. Объем встроенной памяти составляет 8 Gb.

В часах есть встроенный светодиодный фонарик с регулируемым белым и красным светом и режимом Red Shift, который будет полезным в ночное время. Функции мониторинга ключевых показателей здоровья включают ЭКГ, отслеживание сна, частоты сердечного ритма, дыхания, уровня стресса, женского цикла и рекомендации по смене часовых поясов. В набор фитнес-функций входят анимированные тренировки, ежедневные рекомендации упражнений, Garmin Coach, карты полей для гольфа и показатели восстановления.

Флагманская модель Garmin D2 Mach 2, помимо авиационных функций, оснащены популярными приложениями для мониторинга здоровья и физической активности. Устройство представлено в двух размерах — 47 и 51 мм. Обе версии часов оснащаются сенсорным AMOLED-дисплеем размером 1,4 дюйма с разрешением 454 × 454 пикселя. Экран защищает сапфировое стекло. Часы меньшего размера оснащены титановым безелем и коричневым кожаным ремешком Oxford Brown, а модель большего формата — титановым безелем с покрытием Diamond-like Carbon (DLC) серого цвета и соответствующим титановым браслетом с вентиляцией. Кроме того, все модели поставляются с синим/черным силиконовым ремешком QuickFit Pilot.

Особенностью модели стала поддержка детализированных цветных авиационных карт, которые когда-либо были доступны на часах Garmin, с топографией, затенением рельефа и наложениями для взлетно-посадочных полос, воздушного пространства и погодных условий. Часы оснащены динамиком и микрофоном, поддерживают голосовые команды и позволяют принимать и совершать звонки. Также есть встроенный светодиодный фонарик с регулируемым белым и красным светом и режимом Red Shift.

D2 Mach 2 предлагает различные функции для отслеживания здоровья и физической активности, могут измерять пульс, делать ЭКГ, предлагают функции Evening Report для планирования дел и Body Battery, которая помогает контролировать энергетические ресурсы организма. Заявлена водонепроницаемость 10 ATM и поддержка спутниковой связи. Обе версии часов оснащены 32 Gb встроенной памяти. Младшая версия предлагает до 14 дней автономной работы (в зависимости от режимов) без подзарядки, вариант на 51 мм — до 26 дней автономной работы.

Обе модели часов совместимы со специальным приложением Garmin Pilot, которое предоставляет данные о полете, навигационную информацию, утренний отчет о состоянии летной обстановки и другую полезную информацию для пилотов. Заявлена поддержка GPS, HSI, доступ к всемирной базе данных аэронавигационной информации и прогнозам погоды METAR/TAF, оповещения барометрического высотомера, пульсоксиметр для мониторинга уровня кислорода, журнал полетов, таймеры, индикаторы восхода/захода солнца и поддержка нескольких часовых поясов. Возможна двухсторонняя связь для отправки текстовых сообщений прямо с часов через приложение Garmin Messenger.

Цена на Garmin D2 Air X15 составляет $650, на D2 Mach 2 в версии размером 47 мм — $1350, вариант на 51 мм — $1500.