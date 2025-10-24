Опыт AzInTelecom будет представлен в книге Филипа Котлера «Принципы современного маркетинга»

ООО AzInTelecom, одна из компаний AZCON Holding, будет представлена в издании Филипа Котлера «Принципы современного маркетинга», одного из основоположников современной маркетинговой науки.

Публикация расскажет об успешном опыте AzInTelecom на примере платформы цифровых решений SİMA. В книге подчеркивается, как платформа, объединяющая системы цифровой подписи, идентификации и платежей в единой экосистеме на основе биометрических технологий, упростила доступ к цифровым услугам по всей стране.

В данном издании подход AzInTelecom представлен как пример успешного сочетания технологий, маркетинга и пользовательского опыта. Чтобы стимулировать широкое использование цифровой подписи, компания внедрила удобный интерфейс, биометрическую идентификацию и многоканальную коммуникационную стратегию. В результате мобильное приложение SİMA İmza было скачано более 5 миллионов раз, а количество совершённых транзакций превысило 50 миллионов.

Разработанная для предоставления надежных, устойчивых и инновационных услуг независимо от времени и местоположения, SİMA ускоряет процесс цифровой трансформации страны. Платформа также способствует защите окружающей среды — сокращение использования бумаги помогает сохранять леса и экономить энергоресурсы и воду. Наряду с платформой SİMA, AzInTelecom вносит вклад в формирование цифрового будущего, предлагая инновационные облачные решения, услуги по кибербезопасности и сертификации.

Известный как «отец современного маркетинга», Филип Котлер является автором более чем 90 книг, включая «Маркетинг-менеджмент», который преподается в ведущих образовательных учреждениях мира. Его 60-летняя карьера сформировала теоретические и практические основы современного маркетинга. Котлер опубликовал свыше 100 статей в престижных изданиях, таких как Harvard Business Review и Journal of Marketing, и помогает компаниям по всему миру внедрять эффективные маркетинговые принципы для повышения конкурентоспособности.