Epic Games Store отдает бесплатно хоррор Fear the Spotlight

В Epic Games Store очередная недельная раздача. До 30 октября 19:00 по бакинскому времени можно бесплатно забрать психологический хоррор Fear the Spotlight.

Релиз игры состоялся в 2024 году. Fear the Spotlight идеальная игра для тех, кто только начинает знакомиться с жанром повествовательных ужасов. Сюжет построен вокруг двух подруг, Вивиан и Эми, которые проникают в заброшенную школу Саннисайд для спиритического сеанса. Но все идет наперекосяк: ритуал заканчивается трагедией.

Разработкой Fear the Spotlight занималась студия Cozy Game Pals, а издателем выступила Blumhouse Games. Игра получила крайне положительные пользовательские отзывы. К основным плюсам относят тревожную атмосферу без лишних скримеров и жестокости.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать два хоррора: Bendy and the Ink Machine и FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit.