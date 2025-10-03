spot_img
3 октября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыFIFA анонсировала FIFA Heroes - футбольную аркаду для консолей и портативных устройств

FIFA анонсировала FIFA Heroes — футбольную аркаду для консолей и портативных устройств

FIFA Heroes

Международная федерация футбола, спустя два года после окончания сотрудничества с Electronic Arts, представила первую официальную игру для консолей и мобильных устройств. Проект, получивший название FIFA Heroes, представляет собой уникальную футбольную аркаду в формате «5 на 5», где сталкиваются легенды спорта, вымышленные персонажи из знаковых телевизионных шоу и фильмов, а также восходящие звезды.

FIFA Heroes создается американской студией Enver в партнерстве с компанией Solace. Был показан трейлер, но без геймплея.

Игрокам предложат создать «команду мечты», будут доступны аркадные испытания, PvE-карьера и соревновательный мультиплеерный режим. Обещают динамичную физику, уникальные суперспособности персонажей и «футбольную мультивселенную для нового поколения игроков».

В преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу 2026 пользователи FIFA Heroes смогут включить в свою команду талисманов турнира: лося Мэйпл (символизирует Канаду), ягуара Зайю (Мексику) и белоголового орла Клатча (США).

Релиз FIFA Heroes намечен на 2026 год для PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Android.

Предыдущая статья
Самые производительные Android-флагманы и субфлагманы сентября по версии AnTuTu
Следующая статья
Что такое и как работает ВКС?
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,873ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»