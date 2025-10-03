Самые производительные Android-флагманы и субфлагманы сентября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам сентября 2025 года.
Первые три места рейтинга производительных флагманских смартфонов занимает новая линейка Xiaomi 17, так как на данное время только эти аппараты построены на новейшей платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5. В основе почти всех остальных моделей в топ-10 (за исключением Vivo X200s на девятом месте) лежит менее мощный процессор Snapdragon 8 Elite.
Лидером рейтинга стал Xiaomi 17 Pro Max со средним результатом 3 507 568 баллов, на втором месте — Xiaomi 17 Pro (3 503 549), на третьем – базовый Xiaomi 17 (3 492 556). Далее в рейтинге AnTuTu идут смартфоны iQOO Neo10 Pro+, Vivo X200 Ultra, Red Magic 10S Pro+, OPPO Find X8 Ultra, Honor GT Pro, Vivo X200s и Redmi K80 Pro.
Рейтинг субфлагманов в сравнении с прошлым месяцем не сильно изменился. На первом месте находится смартфон Redmi Turbo 4 на базе Dimensity 8400-Ultra (1 873 527). На втором — iQOO Z10 Turbo на Dimensity 8400 (1 570 289), третье место у OPPO Reno14 Pro на Dimensity 8450 (1 524 982). Как видно, обе модели заметно уступают лидеру. В десятку также вошли Realme Neo7 SE, Redmi K70E, OPPO Reno14, OPPO Reno13 Pro, OPPO K13 Turbo 5G, Moto Edge 60 Pro и OPPO Reno13.
Статистика была собрана в период с 1 по 30 сентября 2025 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.