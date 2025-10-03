Что такое и как работает ВКС?

Видеоконференцсвязь (ВКС) — это онлайн-технология, которая позволяет двум и более пользователям, разделенным расстоянием, проводить личные встречи. Такие решения используются для проведения рабочих встреч, заключения деловых сделок и собеседований с кандидатами на работу. А если видеоконференция проводится в неформальных целях, то ее, как правило, называют видеозвонком или видеочатом. За последние годы сфера ВКС получает все больше интеллектуальных функций, которые опираются на алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта:

Технология speech-to-text переводит речь в текст для создания субтитров. Такая, к примеру, используется в Microsoft Teams.

Распознавание и перевод жестов в текст. Компания Evalk из Нидерландов еще в 2018 году разработала такой сервис. Достаточно поставить смартфон или планшет перед собой во время сеанса видеосвязи.

Элементы виртуальной и дополненной реальности. В ноябре 2021 года компании Meta и Microsoft объявили о взаимной интеграции функций сервисов корпоративной связи Workplace и Teams. Таким образом, помимо возможностей проведения видеоконференций, клиенты смогли получить доступ к контенту рабочего места внутри приложения Teams. А в ноябре 2021 года Microsoft представила сервис Mesh for Teams, который позволяет работать и проводить встречи в смешанной реальности.

Замена фона, что позволяет разместить за спиной выступающего любое изображение. Подобная опция сегодня присутствует практически в любом сервисе, а Microsoft в 2019 году внедрила в Teams функцию Intelligent Capture, которая делает докладчика полупрозрачным, если он загораживает доску.

Как устроена видеоконференцсвязь?

ВКС существует в четырех основных форматах:

Аппаратная. Компании, специализирующиеся на корпоративных решениях, обычно создают системы для подключения конференц-залов, где соединения осуществляются через локальную сеть. Протоколы обрабатывают потоки трафика, в то время как кодеки кодируют аудио- и видеоизображения в цифровые данные для передачи, а затем декодируют их обратно. Такие решения требуют установки специального оборудования и работают со специальными приложениями, а для функционирования системы ВКС нужны выделенные серверы.

Программная. Такие решения используют TCP/IP в качестве основного сетевого протокола и небольшой список стандартизированных кодеков для преобразования данных. Кроме того, их аппаратная поддержка, как правило, открыта, а это означает, что можно использовать любую веб-камеру или микрофон. Такие решения полностью поддерживают работу на основе браузера без необходимости установки какого-либо приложения, хотя иногда разрабатывают и собственные приложения. Аппаратные ВКС постепенно вытесняются программными по причине того, что количество абонентов последних можно быстро увеличить, а установка и обслуживание программных систем значительно проще и обходится дешевле.

Облачная. Некоторые компании предлагают видеоконференции в облаке, и заказчикам нужно оплачивать лишь используемые ресурсы. Для работы таких систем ВКС также не требуется специальное оборудование — связь осуществляется через обычные компьютеры или смартфоны. Большинство известных сервисов (Google Meet, GoToMeeting) являются облачными.

Гибридная. Такие системы видеоконференцсвязи параллельно используют облачные и локальные решения. Компания может работать как во внутренней сети, так и через интернет. Например, она может использовать локальную ВКС для внутренних коммуникаций, а облачную — для общения с внешними пользователями и заказчиками.

Сферы применения видеоконференцсвязи

ВКС широко применяется во многих важнейших сферах:

Медицина. Во время пандемии серьезный импульс к развитию получила телемедицина. Благодаря видеоконференцсвязи врачи могли удаленно консультировать пациентов, что экономит их рабочее время и делает доступ к медицинским услугам более безопасным, так как нет необходимости посещать больницы. А жителям маленьких населенных пунктов, у которых нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь в родном городе, ВКС позволяет оперативно попасть на консультацию. Подобные сервисы позволяют ставить диагнозы, обсуждать схему лечения пациента, мониторить состояние его здоровья и принимать решения об очном приеме.

Образование. Многие школьники и студенты в период пандемии перешли на дистанционное обучение, и ВКС позволила организовать полноценный учебный процесс. По видеоконференцсвязи можно привлекать к лекциям педагогов из других городов и стран, у которых нет возможности физически проводить занятия в вашем городе.

Государственный сектор. Государственным ведомствам зачастую дешевле поддерживать связь в роуминге посредством ВКС. Кроме того, это удобный способ проводить совещания. В судебной практике видеоконференцсвязь обычно организуют с теми, кто уже находится в местах лишения свободы, но должен выступить на заседании.

Промышленность и торговля. Каждое предприятие может поддерживать связь с главным офисом, а также поставщиками и заказчиками. Системы ВКС обеспечивают быстрое взаимодействие с партнерами, бухгалтерией, складами, а также позволяют презентовать товары оптовым клиентам.

IT. Видеосвязь в режиме реального времени позволяет службам технической поддержки решать проблемы удаленно, а также сокращает время на устранение неполадок. А так как многие компании перешли на гибридную форму работы, системы ВКС используются при обсуждении и разработке новых продуктов. Так, Microsoft Teams стал важным инструментом для общения программистов благодаря своей интеграции с платформой Azure DevOps. Команды могут прямо внутри системы подключаться к репозиториям с кодом конкретного проекта.

Рекрутинг. ВКС экономит время HR-менеджеров и кандидатов, позволяя проводить собеседования с большим числом претендентов, в том числе и из других регионов. Также видеовстречи являются хорошим средством адаптации и обучения нового сотрудника.

Популярные программы для видеоконференцсвязи

Список таких предложений включает как платные, так и бесплатные сервисы.

Zoom

Сервис работает на компьютерах и на смартфонах. В Zoom можно делиться своими экранами и совместно редактировать заметки. Функция командного чата позволяет обмениваться файлами, вести поиск по истории и архивировать записи. Каждый участник может выбрать себе фон и воспользоваться встроенной опцией шумоподавления. Записи видеоконференций можно сохранять локально или в облаке вместе с расшифровками стенограмм, в которых есть функция поиска по словам. После скандалов с конфиденциальностью, в 2020 году, Zoom ввел сквозное шифрование, а это значит, что третьи лица и сама компания не могут получать доступ к передаваемым данным.

Zoom предлагает несколько тарифных уровней: бесплатный Basic и платные Pro, Business, Business Plus и Enterprise. В бесплатной версии доступны встречи до 100 участников длительностью до 40 минут, а также базовые функции (видео, чат, виртуальный фон). Тариф Pro расширяет возможности — становятся доступны сессии до 30 часов каждая, 5 Gb облачного хранения, компаньон на базе искусственного интеллекта и инструменты коллективной работы, включая Clips и Docs. Тариф Business добавляет вместимость до 300 участников, неограниченные доски для совместной работы, брендирование и расширенные административные функции, а Business Plus предоставляет еще больше облачного хранилища и расширенные возможности телефонии (VoIP). Для крупных компаний предусмотрен Enterprise-уровень с поддержкой до 1000 участников, неограниченным облачным хранилищем и расширенной поддержкой. Благодаря бесплатному тарифу Zoom идеально подходит малому и среднему бизнесу, а также для организации гибридной работы и проведения тренингов и тренировок в режиме онлайн.

Microsoft Teams

5 мая 2025 года компания Microsoft закрыла сервис Skype. Инструмент видеочатов поддерживал групповые видеозвонки с участием до 50 человек. Skype также можно было использовать в браузере, чтобы пригласить на встречу людей, у которых приложение не установлено. Платная версия позволяла приглашать на звонок до 250 человек, интегрироваться с Office и использовать более надежные параметры безопасности. Теперь Microsoft рекомендует компаниям использовать другое ее приложение — Teams. Оно предлагает разнообразные возможности для коммуникации и совместной работы, включая потоковые обсуждения в каналах, создание заметок и автоматическое подведение итогов встреч с помощью инструмента Copilot с поддержкой искусственного интеллекта.

В бесплатной версии на видеовстречах могут присутствовать до 100 участников, а обладателям лицензированной версии Microsoft 365 доступна возможность пригласить до 300 человек на сессии длиной до 30 часов. Если у вас более продвинутый план (Microsoft 365 E3/E5, A3/A5, Enterprise и правительственные планы), предел увеличивается до 1000 участников с полным функционалом. При необходимости можно привлечь больше зрителей (до 10000 человек), но они будут присоединяться в режиме «только просмотр», без возможности общаться в чате, включать видео или аудио.

Google Meet

Этот сервис, который ранее носил название Google Hangouts, является частью офисной платформы Google Workspace, известной как G Suite. Meet разработан специально для нужд бизнеса, может обслуживать большое количество пользователей одновременно, а также использует интеллектуальные функции и кнопки быстрого доступа, чтобы участники встреч не ждали подключения. У Meet есть мобильные приложения и веб-версия. Сервис может работать с любым оборудованием для видеоконференцсвязи.

Бесплатный план Meet доступен любому, у кого есть личная учетная запись Google. Он позволяет собирать на встречи длительностью до одного часа до 100 участников, после чего можно пересоздать встречу. Есть также план Business Standard. Он предлагает встречи с участием до 150 человек и 2 Тb хранилища на человека. В Business Plus доступны видеовстречи с числом участников до 500 человек и хранилище объемом 5 Тb для каждого пользователя. Enterprise вмещает до 1000 участников

GoToMeeting

Это автономная служба веб-конференций компании LogMeIn, в которой можно проводить аудио- и видеоконференции и делиться экранами. GoToMeeting предлагает несколько тарифов: Free, Professional, Business и Enterprise. Бесплатный план позволяет проводить встречи до 40 минут с участием до трех человек. Платный план Professional поддерживает до 150 участников. План Business позволяет подключать до 250 участников, а также добавляет функции вроде транскрипции, облачной записи и инструментов рисования. Для крупных организаций существует план Enterprise, где доступны встречи до 3000 участников и персонализированные условия подключения. GoToMeeting имеет ряд функций безопасности, в том числе позволяет добавить пароль для входа во встречи. Есть интеграция с Outlook, Google Calendar, Salesforce и Slack.

TrueConf

Бесплатный сервис TrueConf Server Free подходит для небольших команд: до 10 участников в UltraHD и мессенджер для 1000 пользователей. Платный TrueConf Server расширяет возможности: вмещает до 1500 участников, можно вести трансляции, а также использовать транскрипцию на базе искусственного интеллекта. Есть также специализированные решения — TrueConf Enterprise, MCU, AI Server, Room и Group для проведения масштабных встреч, трансляций, вебинаров с поддержкой конференций на нескольких мониторах. Кроме того, есть функция управления микрофонами участников.

Как выбрать идеальную программу для видеоконференцсвязи?

При выборе системы ВКС нужно сначала определить задачи, которые она будет выполнять. При этом следует учитывать, какое число пользователей будет принимать участие в онлайн-встречах и как долго будет длиться конференция. Регламент встреч также важен. Не все ВКС-решения позволят его придерживаться. Например, режим для дистанционного обучения предполагает, что лектор видит и слышит всех учеников, а каждый ученик — только лектора. Следует также определить степень риска для команды в случае, если сотрудники внезапно потеряют доступ к выбранному решению. Если такой риск может отразиться на рабочих процессах, то нужно присмотреться к установке собственной системы видеосвязи вместо использования публичных сервисов.