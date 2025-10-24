Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в Национальной Интернет-Премии NETTY2025. На соискание премии подано уже более 140 проектов.

В 2025 году в рамках NETTY оцениваются ресурсы по следующим основным номинациям:

Электронное государство и цифровизация

Цифровая экономика, бизнес и стартапы

Инновации, кибербезопасность, и искусственный интеллект

Наука, образование и цифровая грамотность

Медиа, культура и креативный контент

Стиль жизни XXI века и туризм

Технологии для общества и инклюзивности

NETTY — это сегодня самая важная платформа в Азербайджане, где можно заявить о себе, представить свой проект широкой общественности и экспертному сообществу.

Каждая номинация состоит из трех направлений: сайты, приложения и страницы в социальных сетях. Для каждого направления в каждой номинации будет определяться свой победитель. Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.

70% участвующих на данный момент в конкурсе ресурсов это сайты. Оставшаяся часть участников пока разделилась между социальными страницами и приложениями.

На данный момент больше всего участников в номинации «Цифровая экономика, бизнес и стартапы», наименьшее — в номинации «Электронное государство и цифровизация».

Начиная с 2009 года в рамках NETTY также действует почетная номинация «IT-событие года». С 20 октября в данной номинации также стартовал прием заявок. Эта номинация, определяет и награждает ключевые проекты азербайджанского рынка высоких технологий. Проведение номинации инициировано оргкомитетом премии NETTY и редакцией журнала InfoCity.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте www.netty.az и продолжится до 24 ноября. С 25 ноября по 5 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. 6 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Победители NETTY 2025 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. Во время церемонии номинанты и победители получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса. Обеспечивается внимание СМИ и интернет-аудитории.

До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса — стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса, партнером.

«Участники» — пользователи, зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, или приложения.

«Виртуальное жюри» формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».

«Экспертный совет» формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.

«Академия NETTY» представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из номинаций по каждому из направлений.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR

Официальный партнер: AZINTELECOM

Партнеры: Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi (AIM), SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley.

Информационные партнеры проекта: Информационное агентство Report, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected]. Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу www.netty.az