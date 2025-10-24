Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в Национальной Интернет-Премии NETTY2025. На соискание премии подано уже более 140 проектов.
В 2025 году в рамках NETTY оцениваются ресурсы по следующим основным номинациям:
- Электронное государство и цифровизация
- Цифровая экономика, бизнес и стартапы
- Инновации, кибербезопасность, и искусственный интеллект
- Наука, образование и цифровая грамотность
- Медиа, культура и креативный контент
- Стиль жизни XXI века и туризм
- Технологии для общества и инклюзивности
NETTY — это сегодня самая важная платформа в Азербайджане, где можно заявить о себе, представить свой проект широкой общественности и экспертному сообществу.
Каждая номинация состоит из трех направлений: сайты, приложения и страницы в социальных сетях. Для каждого направления в каждой номинации будет определяться свой победитель. Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.
70% участвующих на данный момент в конкурсе ресурсов это сайты. Оставшаяся часть участников пока разделилась между социальными страницами и приложениями.
На данный момент больше всего участников в номинации «Цифровая экономика, бизнес и стартапы», наименьшее — в номинации «Электронное государство и цифровизация».
Начиная с 2009 года в рамках NETTY также действует почетная номинация «IT-событие года». С 20 октября в данной номинации также стартовал прием заявок. Эта номинация, определяет и награждает ключевые проекты азербайджанского рынка высоких технологий. Проведение номинации инициировано оргкомитетом премии NETTY и редакцией журнала InfoCity.
Прием заявок участников конкурса проводится на сайте www.netty.az и продолжится до 24 ноября. С 25 ноября по 5 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. 6 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.
Победители NETTY 2025 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. Во время церемонии номинанты и победители получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса. Обеспечивается внимание СМИ и интернет-аудитории.
До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса — стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса, партнером.
«Участники» — пользователи, зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, или приложения.
«Виртуальное жюри» формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».
«Экспертный совет» формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.
«Академия NETTY» представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из номинаций по каждому из направлений.
Премию в текущем году поддерживают:
Генеральный партнер: NAR
Официальный партнер: AZINTELECOM
Партнеры: Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi (AIM), SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley.
Информационные партнеры проекта: Информационное агентство Report, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media.
По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected]. Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу www.netty.az