Epic Games Store отдает бесплатно два хоррора

В Epic Games Store можно бесплатно получить два хоррора: Bendy and the Ink Machine и FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit. Акция действует до 6 ноября 19:00 по бакинскому времени. Обе игры получили крайне положительные пользовательские отзывы.
Bendy and the Ink Machine вышла в 2017 году. Это хоррор-головоломка от первого лица в духе классической анимации XX века. В центре сюжета находится бывший аниматор, который возвращается в заброшенную анимационную мастерскую.
Релиз FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit состоялся летом 2024 года. По сюжету хоррора-адвенчуры главный герой может перемещаться в прошлое на несколько лет, прыгая в таинственный бассейн с шариками в заброшенной пиццерии.
На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать комедийную головоломку Felix The Reaper и набор Nixie’s Renown Pack для Idle Champions of the Forgotten Realms.