Epic Games Store отдает бесплатно два хоррора

В Epic Games Store можно бесплатно получить два хоррора: Bendy and the Ink Machine и FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit. Акция действует до 6 ноября 19:00 по бакинскому времени. Обе игры получили крайне положительные пользовательские отзывы.

Bendy and the Ink Machine вышла в 2017 году. Это хоррор-головоломка от первого лица в духе классической анимации XX века. В центре сюжета находится бывший аниматор, который возвращается в заброшенную анимационную мастерскую.

Релиз FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit состоялся летом 2024 года. По сюжету хоррора-адвенчуры главный герой может перемещаться в прошлое на несколько лет, прыгая в таинственный бассейн с шариками в заброшенной пиццерии.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать комедийную головоломку Felix The Reaper и набор Nixie’s Renown Pack для Idle Champions of the Forgotten Realms.