Подразделение Meta Reality Labs понесло рекордные убытки

Компания Meta вкладывает в метавселенную, основой которой являются технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), большие средства. Несмотря на это, подразделение Meta Reality Labs, ответственное за разработку VR-гарнитур Quest и умных очков Ray-Ban и Oakley с искусственным интеллектом, объявило о квартальных операционных убытках в размере $4,4 млрд. при выручке $470 млн. Показатели оказались лучше ожиданий аналитиков, которые ожидали убыток в $5,1 млрд. и выручку в $316 млн.

С 2020 года совокупные убытки Reality Labs составили более $70 млрд. Финансовый директор Meta Сьюзан Ли (Susan Li) сообщила, что компания ожидает снижения объема выручки подразделения в четвертом квартале по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, отчасти из-за отсутствия новых VR-гарнитур в 2025 году. Но продажи умных очков показывают рост.

В сентябре этого года Meta представила умные очки Ray-Ban Display стоимостью $799. Это первые очки компании со встроенным дисплеем и специальным браслетом, посредством которого реализована поддержка ИИ-технологий. Партнерство с EssilorLuxottica способствует росту продаж и развитию этого направления. EssilorLuxottica в своем последнем финансовом отчете отметила, что созданные вместе с Meta умные очки помогли увеличить продажи в третьем квартале.

Несмотря на падение акций после отчета за третий квартал, Meta планирует и дальше вкладывать значительные средства в развитие технологий и VR/AR, рассчитывая на долгосрочную прибыль и укрепление позиций на рынке.