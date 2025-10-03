spot_img
3 октября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store дарит своим пользователям симулятор выживания Nightingale

Epic Games Store дарит своим пользователям симулятор выживания Nightingale

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут бесплатно забрать симулятор выживания Nightingale и бонусы для условно-бесплатной Firestone Idle RPG. Предложение актуально до 9 октября 19:00 по бакинскому времени.

Nightingale – это симулятор выживания от студии Inflexion Games. Игроки должны пытаться выжить в фэнтезийном мире с газовыми фонарями, действие которого происходит в викторианскую эпоху. Игра вышла в ранний доступ 20 февраля 2024 года и до сих пор продолжает получать обновления, ведущие ее к полноценному релизу. Максимальный онлайн в Steam превысил 47 тыс. человек, а доля положительных отзывов составила 67%.

Бонусы для Firestone Idle RPG включают уникальный скин и комплект полезных ресурсов. Бесплатный набор оценивается в более чем $100.

На следующей неделе Epic Games Store будет бесплатно отдавать платформер Gravity Circuit и набор бродячего странника для Albion Online.

Предыдущая статья
HP представил ультраширокий и портативный мониторы Series 5 Pro
Следующая статья
«Nar» расширяет региональную сеть продаж – новый магазин в Сальяне!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,873ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»