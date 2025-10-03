Epic Games Store дарит своим пользователям симулятор выживания Nightingale

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут бесплатно забрать симулятор выживания Nightingale и бонусы для условно-бесплатной Firestone Idle RPG. Предложение актуально до 9 октября 19:00 по бакинскому времени.

Nightingale – это симулятор выживания от студии Inflexion Games. Игроки должны пытаться выжить в фэнтезийном мире с газовыми фонарями, действие которого происходит в викторианскую эпоху. Игра вышла в ранний доступ 20 февраля 2024 года и до сих пор продолжает получать обновления, ведущие ее к полноценному релизу. Максимальный онлайн в Steam превысил 47 тыс. человек, а доля положительных отзывов составила 67%.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Бонусы для Firestone Idle RPG включают уникальный скин и комплект полезных ресурсов. Бесплатный набор оценивается в более чем $100.

На следующей неделе Epic Games Store будет бесплатно отдавать платформер Gravity Circuit и набор бродячего странника для Albion Online.