HP представил ультраширокий и портативный мониторы Series 5 Pro

Компания HP представила две модели мониторов Series 5 Pro: 49-дюймовый ультраширокий с изогнутым экраном, предназначенный для конференций и многозадачности в офисе, и портативный с 14-дюймовым дисплеем.

Модель HP Series 5 Pro 49″ Conferencing Monitor оснащена VA IPS-панелью с разрешением 5120 × 1440 пикселей, соотношением сторон 32:9 и частотой обновления 165 Hz. Радиус кривизны — 1800R. Заявлен 99% охват цветового пространства sRGB, время отклика составляет 5 мс. По рабочей площади экран сопоставим с двумя 27-дюймовыми дисплеями, установленными рядом. Специальное программное обеспечение позволяет разделить экран на две или три виртуальные рабочие зоны для многозадачности, имитируя работу с несколькими мониторами.

Монитор оборудован выдвижной 5-мегапиксельной веб-камерой с поддержкой Windows Hello, которая скрыта в верхней части корпуса и выдвигается при нажатии кнопки. Есть пара микрофонов с шумоподавлением. В оснащение устройства входят порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Ethernet и несколько USB-портов, также имеется поддержка функции KVM.

HP Series 5 Pro 14″ Portable Monitor – это первый в мире коммерческий портативный монитор с Neo:LED-подсветкой и 100% охватом цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3. Экран получил матрицу IPS Black с разрешением WQXGA (2560 × 1600 пикселей), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 75 Hz и яркостью 400 нит. Для работы нужен кабель USB-C.

HP Series 5 Pro 49″ Conferencing Monitor поступит в продажу в ноябре, а Series 5 Pro 14″ Portable Monitor — в декабре 2025 года. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.