3 октября, 2025
«Nar» расширяет региональную сеть продаж – новый магазин в Сальяне!

Nar

Мобильный оператор «Nar» отличающийся выгодными услугами и вниманием к регионам, открыл новый магазин в городе Сальян. Новый магазин «Nar» расположенный по адресу ул. Я. Касымова, 7, предоставляет абонентам такие услуги как обслуживание клиентов, продажа мобильных номеров,  а также продажа мобильных телефонов и аксессуаров.

Мобильный оператор рассматривает каждый новый магазин, открытый в регионах, не только как расширение сети продаж и обслуживания, но и как возможность наладить прямой контакт с местными сообществами. И на этот раз, во время мероприятия, открытого для местных жителей, руководство «Nar» пообщалось с посетителями магазина, чтобы напрямую узнать их пожелания и ожидания. Этот шаг продиктован стремлением предоставлять самые выгодные  продукты в сфере телекоммуникаций вместе с услугами высокого качества и делает «Nar» еще ближе к своим региональным клиентам.

