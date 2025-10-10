Blockchain Life 2025 в Дубае: юбилейный форум соберет мировых криптолидеров и завершится эксклюзивным сетом Akon

28–29 октября 2025 года в Дубае состоится 15-й юбилейный форум Blockchain Life — одно из крупнейших мировых событий, посвященных криптовалютам, Web3 и майнингу.

На мероприятии соберутся более 15 000 участников из 130 стран, включая предпринимателей, инвесторов, трейдеров и представителей ведущих блокчейн-компаний.

Мировые лидеры индустрии на одной площадке

На трёх сценах форума выступят руководители и основатели крупнейших проектов и брендов:

Рив Коллинз — сооснователь Tether и председатель ReserveOne

— сооснователь и председатель Раджат Сакхуджа — директор по блокчейну и цифровым активам в Mastercard

— директор по блокчейну и цифровым активам в Джастин Сан — основатель TRON и эдвайзор HTX

— основатель и эдвайзор Фредерик Грегаард — CEO Cardano Foundation

— CEO Элис Лиу — руководитель направления исследований в CoinMarketCap

— руководитель направления исследований в Омар Элассар — управляющий директор Animoca Brands

— управляющий директор Эовин Чен — CEO Trust Wallet

— CEO Андрей Грачёв — управляющий партнёр DWF Labs

— управляющий партнёр Костас Халкиас — сооснователь и директор по криптографии Mysten Labs (Sui)

— сооснователь и директор по криптографии Сергей Кунц — сооснователь 1inch

— сооснователь Сергей Хитров — основатель Help и Jets.Capital

— основатель и Люк Джаджес — директор по партнёрствам Ripple

— директор по партнёрствам Акшай Далал — руководитель направления по рискам и комплаенсу Google Cloud

— руководитель направления по рискам и комплаенсу Даму Уинстон — руководитель направления Web3-инноваций и цифровых продуктов Amazon

— руководитель направления Web3-инноваций и цифровых продуктов Алисия Као — управляющий директор KuCoin

— управляющий директор Ленникс Лай — директор по коммерции OKX

— директор по коммерции Шарль д’Осси — CEO dYdX

— Ёсукэ Ёсида — Co-CEO EMURGO

и многие другие

Более 200 спикеров поделятся аналитикой по предстоящему буллрану, трендам DeFi, токенизации реальных активов и регуляторному ландшафту рынка.

Крупнейшая выставка индустрии

В экспо-зоне форума будет представлено более 200 стендов, где ведущие компании, включая OKX, Bybit, KuCoin, HTX, Bitget, BingX, Ledger, Tron, Trust Wallet, MEXC, Bitmain, Canaan, Uminers, представят свои инновационные решения в области блокчейна и Web3.

Afterparty с Akon и Blockchain Life Week

Кульминацией события станет официальная Afterparty в Soho Garden DXB, где выступит мировая звезда Akon с эксклюзивным сетом, включающим хиты Smack That и Right Now (Na Na Na).

Вокруг Форума традиционно формируется Blockchain Life Week — неделя сайд-ивентов, митапов и вечеринок по всему Дубаю.