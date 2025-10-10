spot_img
10 октября, 2025
Blockchain Life 2025 в Дубае: юбилейный форум соберет мировых криптолидеров и завершится эксклюзивным сетом Akon

Blockchain Life 2025

28–29 октября 2025 года в Дубае состоится 15-й юбилейный форум Blockchain Life — одно из крупнейших мировых событий, посвященных криптовалютам, Web3 и майнингу.

На мероприятии соберутся более 15 000 участников из 130 стран, включая предпринимателей, инвесторов, трейдеров и представителей ведущих блокчейн-компаний.

Мировые лидеры индустрии на одной площадке

На трёх сценах форума выступят руководители и основатели крупнейших проектов и брендов:

  • Рив Коллинз — сооснователь Tether и председатель ReserveOne
  • Раджат Сакхуджа — директор по блокчейну и цифровым активам в Mastercard
  • Джастин Сан — основатель TRON и эдвайзор HTX
  • Фредерик Грегаард — CEO Cardano Foundation
  • Элис Лиу — руководитель направления исследований в CoinMarketCap
  • Омар Элассар — управляющий директор Animoca Brands
  • Эовин Чен — CEO Trust Wallet
  • Андрей Грачёв — управляющий партнёр DWF Labs
  • Костас Халкиас — сооснователь и директор по криптографии Mysten Labs (Sui)
  • Сергей Кунц — сооснователь 1inch
  • Сергей Хитров — основатель Help и Jets.Capital
  • Люк Джаджес — директор по партнёрствам Ripple
  • Акшай Далал — руководитель направления по рискам и комплаенсу Google Cloud
  • Даму Уинстон — руководитель направления Web3-инноваций и цифровых продуктов Amazon
  • Алисия Као — управляющий директор KuCoin
  • Ленникс Лай — директор по коммерции OKX
  • Шарль д’ОссиCEO dYdX
  • Ёсукэ Ёсида — Co-CEO EMURGO

и многие другие

Более 200 спикеров поделятся аналитикой по предстоящему буллрану, трендам DeFi, токенизации реальных активов и регуляторному ландшафту рынка.

Крупнейшая выставка индустрии

В экспо-зоне форума будет представлено более 200 стендов, где ведущие компании, включая OKX, Bybit, KuCoin, HTX, Bitget, BingX, Ledger, Tron, Trust Wallet, MEXC, Bitmain, Canaan, Uminers, представят свои инновационные решения в области блокчейна и Web3.

Afterparty с Akon и Blockchain Life Week

Кульминацией события станет официальная Afterparty в Soho Garden DXB, где выступит мировая звезда Akon с эксклюзивным сетом, включающим хиты Smack That и Right Now (Na Na Na).

Вокруг Форума традиционно формируется Blockchain Life Week — неделя сайд-ивентов, митапов и вечеринок по всему Дубаю.

Приобретайте билеты на blockchain-life.com со скидкой 10% по промокоду ICTECH.

