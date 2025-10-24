spot_img
25 октября, 2025
Electronic Arts и Stability AI заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения ИИ-инструментов в разработку игр

Electronic Arts и Stability AI, разработчик модели генерации изображений Stable Diffusion, объявили о заключении партнерского соглашения для «ускорения рабочих процессов и расширения творческих возможностей». Совместная работа будет направлена на внедрение искусственного интеллекта в процессы разработки игр.

Компании планируют создавать ИИ-модели и инструменты, которые помогут художникам, дизайнерам и разработчикам в создании контента. Electronic Arts подчеркивает, что технологии машинного обучения и искусственного интеллекта уже давно являются основой инноваций в компании, и обещает, что в центре создания сюжетов и историй останутся люди, а ИИ станет «надежным помощником». Технологии помогут быстрее дорабатывать идеи, откроют новые творческие возможности, ускорят рабочие процессы и освободят больше времени для главного — создания первоклассных игр для многомиллионных онлайн-сообществ.

Среди первоочередных проектов Electronic Arts и Stability AI — ускорение создания материалов с физически точным рендерингом (PBR). Разрабатываются новые рабочие процессы, ориентированные на художников, например, инструменты для генерации 2D-текстур, сохраняющих точную передачу цвета и освещения в любом окружении. Это позволит быстрее и качественнее воплощать художественные замыслы.

Также компании планируют разрабатывать ИИ-системы, способные предварительно создавать 3D-окружения на основе серии запросов.

