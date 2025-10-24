Fujifilm представил камеру X-T30 III с настраиваемой имитацией пленки и поддержкой 6,2K-видео

Компания Fujifilm представила третье поколение беззеркальной камеры X-T30. Модель X-T30 III ориентирована в первую очередь на начинающих фотографов, поэтому она получила переключатель автоматического режима на верхней панели, который автоматически определяет сцену и выбирает оптимальные настройки фокусировки и экспозиции.

Камера сохранила 26,1 Мп сенсор X-Trans CMOS 4 от предыдущей модели, но получила новый процессор обработки изображений X-Processor 5 и ряд других новшеств. X-T30 III способна записывать видео в разрешении 6,2K с частотой 30 кадр/с и 10-битным цветом, а также в 4K при 60 кадр/с и в 1080p при 240 кадр/с. Диапазон чувствительности ISO составляет 160–12800 с шагом в 1/3 ступени.

Особенностью Fujifilm X-T30 III стала расширенная коллекция имитации пленки, которая предлагает быстрый доступ к 20 предустановленным и трем настраиваемым режимам, включающим классические 35-мм пленки, такие как Velvia, Astia, Acros и Reala Ace, с помощью диска Film Simulation на верхней панели камеры. Другие диски для регулировки выдержки и компенсации EV также расположены сверху, рядом со всплывающей вспышкой.

Камера получила усовершенствованную систему интеллектуального гибридного автофокуса на основе ИИ, которая позволяет снимать до 8 кадров в секунду на механическом затворе и до 30 кадров на электронном. Система распознает различные объекты, включая людей, животных, насекомых, транспортные средства и дронов. Фотографии можно напрямую распечатать на моментальной пленке Instax, если подключить камеру к совместимым принтерам серии Instax Link. Для создания контента в социальных сетях предусмотрен специальный режим коротких видео с таймером на 15, 30 и 60 сек.

Для записи отснятого материала используются карты памяти SDXC стандарта UHS-I емкостью до 2 Tb. Возможно применение карт памяти SD объемом до 2 Gb и SDHC до 32 Gb. Фотографии сохраняются в форматах DCF, JPEG, HEIF, RAW с 14-битным цветом и TIFF. Камера также предлагает улучшенное время работы — до 425 снимков в режиме Economy. Габариты составляют 118,4 × 82,8 × 46,8 мм при весе 378 гр.

Цена Fujifilm X-T30 III без объектива поступит в продажу в конце ноября по цене $999. С новым объективом XC 13-3mm f/3.5-5.6 OIS камера будет доступна в декабре по цене $1149. Модель будет доступна в трех цветах корпуса – черном, серебристом и графитово-серебристом.