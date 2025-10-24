spot_img
25 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомАкции и кампанииWolt Rewards: Новая программа лояльности, которая делает каждый заказ ещё выгоднее

Wolt Rewards: Новая программа лояльности, которая делает каждый заказ ещё выгоднее

Wolt Rewards

Wolt запускает Wolt Rewards — программу лояльности, которая делает покупки в Wolt еще более выгодными. С каждым заказом пользователи зарабатывают баллы, которые можно использовать при будущих заказах из ресторанов, магазинов или Wolt Market-a.

Программа включает четыре уровня. Чем выше уровень – тем больше баллов начисляется за заказ, и больше новых возможностей открывается клиентам. Более того, в программе регулярно появляются ежемесячные задания – от групповых заказов с друзьями до покупок  в определённых заведениях. Они позволяют заработать дополнительные баллы и сделать процесс ещё интереснее.

«В Wolt наша цель — сделать повседневную жизнь пользователей проще и приятнее. С программой Wolt Rewards мы стремимся сделать опыт использования Wolt ещё лучше, выражая благодарность нашим клиентам не только конкретной пользой, но и приятными сюрпризами. Каждый заказ для нас — это шанс подарить пользователям что-то особенное», – отмечает Генеральный менеджер Wolt Азербайджан Тофик Сулейманов.

Программа Wolt Rewards уже доступна на платформе Wolt. Пользователи могут отслеживать прогресс, получать  новые задания и использовать заработанные награды, не выходя из своего аккаунта.

Подробнее: explore.wolt.com/az/aze/rewards

Предыдущая статья
Bethesda анонсировала Fallout 4: Anniversary Edition — в честь 10-летия игры
Следующая статья
Microsoft представил Mico — виртуального помощника для голосового режима Copilot
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,864ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»