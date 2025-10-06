Bakcell объявил победителя своей мега-лотереи!

Лидер инноваций Bakcell продолжает свою лотерею на основе искусственного интеллекта (ИИ). Первым победителем, выигравшим iPhone 17, стал Рафаэль Имамвердиев. Участники лотереи получают шанс выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю, а в финале автомобиль Porsche Cayenne.

Пользователи могут увеличить свои шансы на победу, приобретая пакеты «Шанс» от Bakcell. Каждый пакет «Шанс» повышает вероятность выигрыша до восьми раз. Кроме того, с каждым пакетом участники получают бонусные внутрисетевые минуты.

Например: пакет за 1 AZN включает 3 шанса и 10 внутрисетевых минут (наберите *808#3#YES); пакет за 5 AZN — 25 шансов и 100 минут (*808#25#YES); пакет за 20 AZN — 150 шансов и 400 минут (*808#150#YES).

Подробнее о пакетах «Шанс» можно узнать по ссылке.

8 октября будет объявлен первый победитель автомобиля Zeekr 001.

Подробная информация о лотерее Bakcell на основе ИИ доступна на официальной странице: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.