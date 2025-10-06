Asus выпустил ExpertCenter P600 AiO — свой первый моноблок класса Copilot+ PC

Компания Asus представила свой первый моноблок под названием ExpertCenter P600 AiO, сертифицированный классом Copilot+ PC. Устройство способно локально запускать большие языковые модели и обрабатывать различные ИИ-алгоритмы, в том числе достаточно сложные.

ExpertCenter P600 AiO доступен в версиях с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов с поддержкой разрешения Full HD. Опционально предлагается вариант с сенсорным экраном. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 95%. Дисплей обеспечивает углы обзора до 178° по горизонтали и вертикали, а также сертифицирован TÜV по низкому уровню синего света. Базовая версия моноблока оснащена процессором AMD Ryzen AI 5 330. Топовый вариант получил Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами, 16 потоками и встроенным нейронным процессором, обеспечивающим до 50 TOPS в задачах искусственного интеллекта. Система поддерживает до 64 Gb оперативной памяти DDR5 и SSD емкостью до 2 Tb.

Предусмотрены ряд портов ввода/вывода, расположенных на боковых и задней панелях: HDMI-вход и HDMI-выход, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB-C, сетевой разъем RJ45 и слот для замка Kensington. Есть поддержка адаптеров Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Звуковая подсистема включает пару встроенных в корпус стереодинамиков. Настольный компьютер соответствует военному стандарту прочности MIL-STD 810H.

Пакет фирменных ИИ-функций ExpertMeet для проведения совещаний включает транскрибацию речи в режиме реального времени, создание субтитров на разных языках и автоматическую генерацию итоговых отчетов. Имеется камера с поддержкой ИИ-функций, которая автоматически регулирует освещение, удерживает пользователя в кадре и обеспечивает шумоподавление для более качественного звука во время видеоконференций. Моноблок комплектуется подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота дисплея. Опционально предлагается крепление VESA. Реализована поддержка системы Asus ExpertGuardian, предназначенная для защиты аппаратного и программного обеспечения устройства. Также поддерживается функция адаптивной блокировки, автоматически распознающая пользователя и блокирующая устройство, когда он отходит от экрана. Моноблок поставляется с Windows 11 Pro или Home.

Asus ExpertCenter P600 AiO уже доступен по всему миру. Цену производитель не уточнил, она будет зависеть от региона поставки и выбранной конфигурации.