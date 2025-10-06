AMD и OpenAI заключили соглашение о строительстве ЦОД общей мощностью 6 ГВт

Компании AMD и OpenAI заключили соглашение о строительстве центров обработки данных общей мощностью 6 ГВт. Соглашение подразумевает, что AMD будет обеспечивать OpenAI ускорителями вычислений Instinct нескольких поколений. Первая фаза проекта подразумевает строительство ЦОД на основе AMD Instinct MI450 мощностью 1 ГВт, которое запланировано на вторую половину 2026 года.

Отмечается, что в рамках сделки AMD предоставит OpenAI возможность купить примерно 10% собственных акций. В общей сложности OpenAI сможет приобрети до 160 млн. акций производителя чипов за несколько этапов. Первая сделка по покупке акций сможет быть осуществлена по итогам введения в строй вычислительных мощностей в 1 ГВт. Со стороны OpenAI также подразумеваются обязательства с точки зрения технических разработок и реализации коммерческих проектов.

По словам финансового директора AMD Джин Ху (Jean Hu), сотрудничество с OpenAI обеспечит компанию десятками миллиардов долларов выручки, а вторая сторона получит возможность расширить свою вычислительную инфраструктуру.

«Мы очень рады сотрудничеству с OpenAI в области предоставления вычислительных мощностей для искусственного интеллекта в огромных масштабах. Это партнерство объединяет лучшее из того, что есть у AMD и OpenAI, создавая настоящие взаимовыгодные отношения, которые позволят реализовать самые амбициозные проекты в области ИИ и продвинет вперед всю экосистему искусственного интеллекта», — заявила доктор Лиза Су (Lisa Su), главный исполнительный директор AMD. В свою очередь, Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор OpenAI, отметил, что «это партнерство — важный шаг на пути к созданию вычислительных мощностей, необходимых для полного раскрытия потенциала искусственного интеллекта. Лидерство AMD в области высокопроизводительных чипов позволит нам ускорить прогресс и быстрее донести преимущества передового ИИ до всех».

На фоне этой новости, акции AMD подскочили более чем на 23% на премаркете.