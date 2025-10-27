ASUS 720 Hz-lik ROG Super Kill adlı oyun OLED monitorunu təqdim etdi

ASUS şirkəti ROG Super Kill 27 Pro adlı ilk OLED ekranlı oyun monitorunu təqdim edib. Bu model saniyədə 720 dəfə yenilənmə tezliyinə (720 Hz) çata bilir — bu, kiberidman səviyyəsində sürət deməkdir. Lakin belə nəticə əldə etmək üçün oyunçu görüntü aydınlığının bir qədər azalmasına razı olmalıdır.
ROG Super Kill 27 Pro, LG-nin dördüncü nəsil Tandem OLED paneli ilə təchiz olunub. Ekranın diaqonalı 26,5 düym, cavab müddəti isə cəmi 0,02 ms (GtG) təşkil edir. Standart rejimdə monitor 1440p təsvir ölçüsündə 540 Hz tezliklə işləyir, lakin istək olarsa, onu 720p təsvir ölçüsünə və 720 Hz yenilənmə tezliyinə keçirmək mümkündür.
Yeni model True Black HDR 500 texnologiyasını dəstəkləyir və ekranın yanmasının (burn-in) qarşısını alan OLED Care funksiyaları ilə təchiz olunub. Bağlantılar arasında 80 Gbit/s ötürmə sürətinə malik DisplayPort 2.1a UHBR20, iki HDMI 2.1 portu və periferik qurğular üçün iki USB 3.2 Gen 1 Type-A girişi yer alır.
Monitorun satışına Çində 1 noyabrda başlanacaq, qiyməti isə 1193 dollar olacaq. Qlobal bazarda model PG27AQWP-W indeksilə təqdim ediləcək, lakin Çin xaricində satış tarixi və qiyməti hələ açıqlanmayıb.