Intel займется разработкой и производством ASIC для сторонних клиентов

Как известно, Intel переживает сейчас не лучшие для себя времена. Недавно компания рассказала о создании Центральной инженерной группы (CEG) для консолидации всех своих инженерных талантов в единое подразделение. Как отмечает Intel, это предоставит инженерам больше полномочий.

CEG возглавит развитие нового бизнес-направления компании — разработка и производство ASIC для сторонних клиентов. Для этого рынка Intel будет находиться в выгодном положении, так как сможет предложить клиентам не только услуги по разработке микросхем, но и сразу по их производству.

Кроме того, генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) заявил, что Intel в ближайшие годы сосредоточится на решениях для инференса в разных сегментах рынка, и при этом планирует сотрудничать как с крупными игроками рынка, так и с начинающими.

«Я продолжаю верить, что мы сможем играть значительную роль в разработке вычислительных платформ для зарождающихся нагрузок в сфере инференса, появляющихся благодаря агентскому и физическому ИИ. Этот рынок будет заметно более крупным по сравнению с сегментом обучения. Мы будем работать над тем, чтобы платформу Intel выбирали для инференса ИИ, и собираемся сотрудничать с многими устоявшимися игроками, равно как и с зарождающимися компаниями, которые будут определять эту новую парадигму вычислений. Это многолетняя инициатива, и мы будем заключать партнерские соглашения в тех случаях, когда сможем вывести на рынок лидирующие продукты и предложить что-то отличное», — сказал глава Intel.