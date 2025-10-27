Школьники, поддерживаемые Azercell, продолжают добиваться международных успехов!

Азербайджанские школьники вновь продемонстрировали впечатляющие результаты на международной арене. На конкурсе по информатике «Stars of Informatics», проходившем в Румынии с 18 по 19 октября 2025 года, команда завоевала четыре бронзовые медали и поощрительный приз.

В соревновании, в котором приняли участие 120 школьников из 10 стран мира, учащиеся 10-го класса Бакинского Турецкого лицея Атилла Мустафа и Омер Алимамедзаде, учащийся 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Фатех Ахмедзаде и учащийся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Баку Акпер Ахмедов были награждены бронзовыми медалями, а учащаяся 10-го класса того же лицея Элая Вердиева получила поощрительную награду.

Конкурс проходил в онлайн-формате и состоял из двух этапов. На каждом этапе школьники демонстрировали свои навыки аналитического мышления, решения алгоритмических задач, программирования и эффективного управления временем, решая по три задачи в течение четырех часов.

С 2017 года ООО «Azercell Telecom» совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке школьников к олимпиадам по информатике. Благодаря этой инициативе национальная команда приняла участие в международных олимпиадах по программированию в различных возрастных группах, завоевав в общей сложности 108 медалей для нашей страны.

Azercell поздравляет юных талантов и желает им успехов в будущих соревнованиях!