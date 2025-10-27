spot_img
28 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовШкольники, поддерживаемые Azercell, продолжают добиваться международных успехов!

Школьники, поддерживаемые Azercell, продолжают добиваться международных успехов!

Азербайджанские школьники вновь продемонстрировали впечатляющие результаты на международной арене. На конкурсе по информатике «Stars of Informatics», проходившем в Румынии с 18 по 19 октября 2025 года, команда завоевала четыре бронзовые медали и поощрительный приз.

В соревновании, в котором приняли участие 120 школьников из 10 стран мира, учащиеся 10-го класса Бакинского Турецкого лицея Атилла Мустафа и Омер Алимамедзаде, учащийся 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Фатех Ахмедзаде и учащийся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Баку Акпер Ахмедов были награждены бронзовыми медалями, а учащаяся 10-го класса того же лицея Элая Вердиева получила поощрительную награду.

Конкурс проходил в онлайн-формате и состоял из двух этапов. На каждом этапе школьники демонстрировали свои навыки аналитического мышления, решения алгоритмических задач, программирования и эффективного управления временем, решая по три задачи в течение четырех часов.

С 2017 года ООО «Azercell Telecom» совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке школьников к олимпиадам по информатике. Благодаря этой инициативе национальная команда приняла участие в международных олимпиадах по программированию в различных возрастных группах, завоевав в общей сложности 108 медалей для нашей страны.

Azercell поздравляет юных талантов и желает им успехов в будущих соревнованиях!

Предыдущая статья
ASUS 720 Hz-lik ROG Super Kill adlı oyun OLED monitorunu təqdim etdi
Следующая статья
45 saatadək işləmə müddətinə malik OPPO Enco X3s TWS qulaqlıqları anons edildi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»