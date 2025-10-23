spot_img
23 октября, 2025
Amazon показал smart-очки Amelia для помощи работникам службы доставки

Amazon Amelia

Компания Amazon показала smart-очки Amelia со встроенным дисплеем и постоянно активной камерой, которые предназначены для работников службы доставки.

Очки будут помогать курьерам Amazon быстрее находить нужные посылки в фургонах доставки, показывать оптимальный пошаговый маршрут к дому или квартире клиента и делать фотографии для подтверждения доставки. «Если на пути встречается препятствие или возникает необходимость ориентироваться в сложных условиях, например, в многоквартирных домах, очки безопасно направят к пункту назначения», — заявляет Amazon.

Очки Amelia не являются автономным устройством, они сопряжены с жилетом курьера, в который встроен сменный аккумулятор, а также кнопка для фотографирования посылки и кнопка экстренного вызова помощи. Кроме того, в очках установлены фотохромные линзы, которые темнеют на солнце и становятся прозрачными в тени. Опционально поддерживается установка диоптрийных линз.

Amazon Amelia

Amazon не назвал сроки запуска устройства, но отметила, что «сотни» курьеров компании в Северной Америке уже тестируют очки. К выходу Amelia компания намерена добавить им еще больше ИИ-функций. Например, обнаружение ошибок в реальном времени — очки сообщат курьеру, если он оставил посылку в неправильном месте.

