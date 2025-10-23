MSI представил мини-ПК Cubi 5 1M на базе процессора Intel Core i7

Компания MSI представила новый мини-ПК Cubi 5 1M объемом всего 0,83 литра, ориентированный на коммерческое и офисное использование. Вес устройства составляет 0,6 кг.

В основе Cubi 5 1M лежат процессоры Intel вплоть до Core i7 150U с интегрированной графикой Intel. Объем оперативной памяти DDR5-5200 может достигать 64 Gb, предусмотрен слот для SSD-накопителя M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe. Есть дополнительный отсек под 2,5-дюймовый диск.

Среди интерфейсов — Thunderbolt 4 с поддержкой вывода видео в формате 4K@60 Hz, четыре порта USB 10 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, а также комбинированный аудиоразъем. За сетевые подключения отвечают контроллеры Realtek 2.5G и 1G LAN, а также модули Intel AX211 с поддержкой Wi-Fi 6E или AzureWave AW-CB515NF с поддержкой Wi-Fi 5. Кроме того, предусмотрены версии с Bluetooth 5.3 или Bluetooth 5.0. Обеспечивает работу устройства блок питания мощностью 65 Вт. Вес Cubi 5 1M составляет 0,6 кг. Предусмотрено крепление VESA (75×75 или 100×100 мм).

Технология MSI Power Link позволяет включать устройство одновременно с монитором MSI, а программный инструмент Power Meter помогает пользователям контролировать энергопотребление ПК, отслеживая показатели работы в режиме реального времени.

Цена и дата начала продаж MSI Cubi 5 1M производителем пока не озвучены.