Apple сокращает производство iPhone Air из-за низкого спроса, но увеличивает выпуск iPhone 17 и 17 Pro

Компания Apple сокращает заказы на производство сверхтонкого iPhone Air, причиной этому стал довольно слабый спрос со стороны покупателей за пределами Китая. В то же время планируется увеличить выпуск iPhone 17 и 17 Pro, так как они пользуются большой популярностью. На примере американских фирменных магазинов Apple видно, что сроки ожидания базового iPhone 17 составляют от двух до трех недель, в случае с iPhone 17 Pro они короче в среднем на неделю, а вот iPhone Air имеется в наличии.

Как отмечает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомленные о планах Apple источники, совокупный объем выпуска новых смартфонов на текущий год останется неизменным, в пределах от 85 до 95 млн. для всей линейки iPhone 17. Объемы выпуска iPhone Air будут снижены до уровней, характерных для снимаемых с производства моделей, несмотря на отличные продажи в Китае. На остальных рынках смартфон приняли плохо.

Первоначально iPhone Air должен был формировать от 10 до 15% от общего объема производства новых iPhone. Теперь источники в цепочке поставок сообщили, что заказы на многие электронные компоненты для iPhone Air с ноября составят около 10% от сентябрьского объема.

А спрос на iPhone 17 и iPhone 17 Pro оказался выше ожиданий. Вследствие чего Apple увеличила производственные заказы на базовый iPhone 17 примерно на 5 млн. штук, а также добавила некоторое количество iPhone 17 Pro в производственную программу на текущий год. Counterpoint Research отмечает, что линейка iPhone 17 оказалась на 14% популярнее iPhone 16, а основной спрос — на базовую модель.