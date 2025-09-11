YouTube запускает функцию автоматического дубляжа видео для авторов по всему миру

Видеохостинг YouTube запускает функцию дубляжа видео на разных языках для всех создателей контента на платформе. Ожидается, что функция появится на платформе в ближайшие недели.

Инструмент автоматического дубляжа на базе ИИ использует модель Gemini от Google для передачи интонации и эмоций автора. «Теперь, когда автор YouTube в США публикует новое видео, через несколько мгновений поклонники в Корее, Бразилии и Индии могут посмотреть его на своем родном языке», — говорится в блоге YouTube.

Тестирование функции дубляжа на разных языках было запущено еще в 2023 году. В нем приняло участие ограниченное число создателей видеоконтента, включая американских ютуберов MrBeast, Марка Робера (Mark Rober) и шеф-повара Джейми Оливера (Jamie Oliver).

По данным YouTube, у авторов, загружавших аудиодорожки на нескольких языках, в среднем более 25% времени просмотра приходилось на видео на неосновном языке. Например, количество просмотров видео знаменитого шеф-повара Джейми Оливера утроилось после использования функции дубляжа.

Команда YouTube также тестирует еще одну функцию на базе искусственного интеллекта, которая будет переводить миниатюры на родной язык зрителей.