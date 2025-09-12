Что необходимо знать об окончании поддержки Windows 10 в октябре

Официальная поддержка операционной системы Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. Microsoft больше не будет предлагать бесплатные обновления, патчи безопасности и, разумеется, новые функции. Компания настоятельно рекомендует пользователям перейти на Windows 11, чтобы использовать пакет офисных программ.

Компьютеры с Windows 10 продолжат работать как обычно, но начнут постепенно возникать проблемы. Например, разработчики многих онлайн-игр постепенно повышают минимально совместимые версии ОС, чтобы пользователи не могли получать преимущество, эксплуатируя бреши в старых сборках. Серьезная проблема — отсутствие обновлений безопасности, потому что со временем риск кибератак и заражения вирусами будет только повышаться.

Но многие устройства просто не готовы к переходу из-за обязательных требований поддержки TPM 2.0. Те, кто пока не хочет приобретать новый компьютер, могут отложить переход на Windows 11 на год, при условии, если они заплатят $30 за участие в программе расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU). Одна лицензия сможет покрыть до 10 ПК с одной учетной записью. Можно ли будет продлить индивидуальную лицензию после первого года, пока неизвестно. Корпоративные клиенты и образовательные учреждения смогут приобрести до трех лет расширенных обновлений, но с другими расценками и оплатой лицензии для каждого компьютера.

Первый год — $61;

Второй год — $122;

Третий год — $244.

Разумеется, никто не может заставить пользователя обновиться до Windows 11, и после прекращения поддержки сам ПК и программы на нем продолжат работать. Если пользователь решил не обновлять свой компьютер, то важно установить последнее обновление, которое выйдет в октябре, следить за актуальностью версии антивируса и регулярно делать резервные копии важных данных.

Кроме того, есть еще вариант — перейти на Linux. Система имеет много преимуществ, но чтобы привыкнуть и во всем разобраться, потребуется время.