Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом в сегменте премиальных смартфонов

По данным аналитического агентства Counterpoint Research, мировые продажи премиальных смартфонов достигли рекордного уровня в первом полугодии 2025 года. Продажи увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом в этом сегменте. Продажи в премиальном сегменте (от $600) выросли сразу на 105% в годовом исчислении. Такой результат позволил компании впервые за долгое время войти в пятерку крупнейших производителей дорогих смартфонов и обогнать ряд конкурентов.

На рынке США бренд занял четвертое место, а в Европе успех был достигнут за счет складных смартфонов. Эксперты Counterpoint Research отмечают, что ключевую роль в этом сыграл успех Pixel 9 и ставка на ИИ-функции. Хотя в абсолютных показателях доля рынка Google Pixel остается значительно ниже, чем у других в пятерке ведущих брендов.

Лидером сегмента остается компания Apple с долей рынка в 62% при росте поставок на 3%. Samsung расположился на втором месте с долей 20% и ростом поставок на 7%. Huawei на третьем месте – доля 8%, рост поставок на 24%.