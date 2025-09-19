spot_img
19 сентября, 2025
Yeni iPhone 17 Pro-nun soyutma sistemi praktikada yoxlanılıb

YouTube kanalının müəllifi Mediastorm yeni iPhone modellərinin ətraflı icmalını təqdim edib və smartfonları demək olar ki, mikroskop altında araşdırıb. Xüsusilə o, Apple-ın təqdimatda böyük diqqət yetirdiyi iPhone 17 Pro-nun soyutma effektivliyini sınaqdan keçirib.

Apple ilk dəfə iPhone 17 Pro və 17 Pro Max modellərində MacBook-da olduğu kimi bütöv metal korpus istifadə edib və daha yaxşı istilik yayılması üçün buxarlanma kamerası əlavə edib. Şirkətin sözlərinə görə, bu həll uzunmüddətli yüklənmələr zamanı smartfonların işini nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırır.

Test nəticələrinə əsasən, 4K @ 60 fps video çəkilişi zamanı iPhone 17 Pro Max korpusunun temperaturu 33,3 °C-dən yuxarı qalxmayıb — bu isə ötən ilin iPhone 16 Pro Max modelindən demək olar ki, 10 °C aşağıdır. Bundan əlavə, infraqırmızı görüntülər istiliyin korpus boyunca bərabər paylandığını və lokal qızma sahələrinin olmadığını göstərib.

Oyun testlərində də nəticə diqqətçəkici olub: Genshin Impact-da yarım saatlıq maksimal qrafik parametrlərlə oyun zamanı temperatur 35,6 °C-dən yuxarı qalxmayıb, halbuki əvvəlki nəsil 41,8 °C-yə qədər isinirdi. Beləliklə, Apple uzun illər top iPhone modellərinə mane olan həddindən artıq isinmə problemini həqiqətən də aradan qaldıra bilib.

