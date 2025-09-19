Garmin выпустил smart-часы Venu 4 с ЭКГ и светодиодным фонариком

Компания Garmin пополнила ассортимент smart-часов новой моделью Venu 4. Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали и армированного полимера. Пользователям будут предложены версии с циферблатом диаметром 41 и 45 мм. Обе модели оснащены AMOLED-дисплеями, расширенными функциями здоровья и фитнеса, а также более долгим временем автономной работы по сравнению с предыдущим поколением.

41-мм версия имеет 1,2-дюймовый экран с разрешением 390×390 пикселей и весит 33 гр. без ремешка. Время автономной работы достигает до 10 дней в режиме smart-часов или 3 дня при постоянно включенном дисплее (Always-On). 45-мм модель получила 1,4-дюймовый экран с разрешением 454×454 пикселя, весит 38 гр и работает до 12 дней (4 дня с Always-On). Обе версии имеют водонепроницаемость на уровне 5 атм.

Часы получили датчики для измерения пульса, ЭКГ, уровня кислорода в крови и температуры кожи. Доступны мониторинг качества сна, уровня стресса и энергии Body Battery и анализ сердечного ритма. Пользователь может вносить данные об употреблении кофеина и алкоголя, чтобы устройство следило за тем, как это влияет на сон и вариативность сердечного ритма.

Есть поддержка 80 спортивных приложений, встроенный светодиодный фонарик и многодиапазонный GPS. Встроенный фитнес-тренер Garmin способен разработать индивидуальные планы тренировок для 25 видов активности, включая езду на велосипеде, пешие прогулки, греблю и комбинированные тренировки. При этом учитывается регулярность активностей пользователя, уровень восстановления после предыдущих тренировок и данные о качестве сна.

Smart-функции включают уведомления, встроенное хранилище музыки, Garmin Pay, голосовые вызовы, текстовые ответы, голосовые команды и поддержку приложений Connect IQ. Также добавлен циферблат с речевым интерфейсом, фильтры для разных типов дальтонизма и специальный режим для пользователей инвалидных колясок.

Цена на Garmin Venu 4 начинается от $500 за вариант с силиконовым ремешком и от $600 за версию с кожаным ремешком.