spot_img
19 сентября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеВ Zoom появятся перевод речи собеседника в реальном времени и ИИ-аватары

В Zoom появятся перевод речи собеседника в реальном времени и ИИ-аватары

Zoom

Компания Zoom Video Communications анонсировала обновление интеллектуального помощника на базе генеративного искусственного интеллекта AI Companion до версии 3.0. Пользователям станут доступны ряд полезных функций.

Одним из нововведений станет функция перевода речи собеседников в реальном времени. Поддерживаемые языки: английский, немецкий, китайский, французский, испанский, арабский, японский, португальский и итальянский.

Будет возможность создавать аватары с помощью ИИ, пользователи смогут использовать их во время звонков, не включая камеру. Для создания аватара потребуется загрузить свою фотографию или сделать снимок в приложении Zoom. Можно будет выбрать один из предложенных нарядов. Для использования аватара необходимо будет пройти аутентификацию с помощью камеры.

Аватар будет отслеживать движения пользователя и синхронизировать изображение с голосом. В 2024 году в Zoom появилась функция записи предварительно записанных сообщений с помощью ИИ-аватара, но ее нельзя было использовать в реальном времени для участия в звонке.

Новые функции появятся до конца 2025 года.

Предыдущая статья
Nothing представил TWS-наушники Ear (3) с обновленным кейсом
Следующая статья
Yeni iPhone 17 Pro-nun soyutma sistemi praktikada yoxlanılıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,881ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»