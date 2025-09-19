В Zoom появятся перевод речи собеседника в реальном времени и ИИ-аватары

Компания Zoom Video Communications анонсировала обновление интеллектуального помощника на базе генеративного искусственного интеллекта AI Companion до версии 3.0. Пользователям станут доступны ряд полезных функций.

Одним из нововведений станет функция перевода речи собеседников в реальном времени. Поддерживаемые языки: английский, немецкий, китайский, французский, испанский, арабский, японский, португальский и итальянский.

Будет возможность создавать аватары с помощью ИИ, пользователи смогут использовать их во время звонков, не включая камеру. Для создания аватара потребуется загрузить свою фотографию или сделать снимок в приложении Zoom. Можно будет выбрать один из предложенных нарядов. Для использования аватара необходимо будет пройти аутентификацию с помощью камеры.

Аватар будет отслеживать движения пользователя и синхронизировать изображение с голосом. В 2024 году в Zoom появилась функция записи предварительно записанных сообщений с помощью ИИ-аватара, но ее нельзя было использовать в реальном времени для участия в звонке.

Новые функции появятся до конца 2025 года.