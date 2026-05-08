Techpro DC представила экосистему решений в сфере ИИ, кибербезопасности и инфраструктуры на GITEX AI 2026 в Казахстане

Компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в странах Закавказья и Центральной Азии, приняла участие в выставке GITEX AI CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan 2026, которая впервые прошла 4-5 мая в Алматы и стала одной из крупнейших технологических площадок региона, объединив представителей глобального IT-рынка, государственных структур, инвесторов, стартапов и разработчиков решений в области искусственного интеллекта, облачной инфраструктуры, цифровизации и кибербезопасности.

GITEX AI 2026 проводится в рамках глобальной экосистемы GITEX — одной из самых влиятельных международных платформ в сфере технологий и инноваций. Организаторами мероприятия выступили inD — глобальный оператор GITEX, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и акимат Алматы. В выставке приняли участие компании и делегации более чем из 60 стран.

Для Techpro DC участие в GITEX AI 2026 стало важным шагом в усилении присутствия компании на рынках Центральной Азии и Кавказа. Компания представила собственный стенд, который стал одной из активных точек деловой коммуникации на площадке мероприятия. В течение двух дней команда Techpro DC проводила встречи с партнерами, системными интеграторами, корпоративными заказчиками и международными вендорами, обсуждая перспективы совместных проектов и развитие технологической экосистемы региона.

«Для нас участие в GITEX AI в Казахстане стало не просто выставочной активностью, а возможностью представить Techpro DC как международную компанию с сильной экспертизой в области инфраструктурных решений, кибербезопасности и технологий для корпоративного сектора. Мы увидели огромный интерес к нашему стенду и к тем направлениям, которые сегодня становятся ключевыми для региона — искусственный интеллект, защита данных, облачная инфраструктура и современные ЦОД. Подобные площадки открывают новые партнерства и формируют долгосрочные технологические связи между рынками Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока», — отметили в Techpro DC.

Особое внимание на стенде Techpro DC было уделено решениям в области кибербезопасности, хранения данных, ИИ-инфраструктуры и корпоративного оборудования. Вместе с Techpro DC на выставке были представлены решения международных технологических компаний HPE, Scality, Brandefense и Cymulate, а также других партнеров компании.

В рамках деловой программы представители Techpro DC и партнерских компаний обсуждали практические сценарии внедрения искусственного интеллекта, развитие готовой к внедрению искусственного интеллекта инфраструктуры, вопросы масштабирования дата-центров, резервного хранения данных и современные подходы к защите корпоративной информации. Отдельный интерес участников и гостей выставки вызвали темы суверенной цифровой инфраструктуры, роста вычислительных мощностей для задач искусственного интеллекта и усиления требований к информационной безопасности на фоне ускоренной цифровизации экономики.

Участие Techpro DC в GITEX AI 2026 отражает стратегический фокус компании на развитии регионального технологического партнерства и расширении присутствия на быстрорастущих рынках Центральной Азии. Не скрывает компания и своих амбициозных планов по выходу на глобальный рынок дистрибуции. И сегодня Казахстан, который активно укрепляет позиции одного из ключевых цифровых хабов региона, инвестируя в развитие ИИ-инфраструктуры, дата-центров и технологических экосистем, является одним из прерогативных направлений деятельности Techpro DC. Следует отметить, что в этой стране дистрибьютор представлен офисами в Астане и Алматы.