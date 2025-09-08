spot_img
9 сентября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВышел релизный трейлер Borderlands 4. Игра выйдет 11 сентября

Вышел релизный трейлер Borderlands 4. Игра выйдет 11 сентября

Borderlands 4

Издатель 2K Games и студия Gearbox Software выпустили релизный трейлер шутера Borderlands 4, в котором показали новые геймплейные кадры с различными героями.

Кроме того, проект решили выпустить раньше, так как разработчики уверены в отличном состоянии игры. На ПК Borderlands 4 выйдет 11 сентября в 20:00 по бакинскому времени, на Xbox Series X/S и PS5 запуск игры состоится 12 сентября. Напомним, что изначально игру планировали выпустить 23 сентября.

После релиза Gearbox Software планируют активно поддерживать Borderlands 4. Ближайшие обновления запланированы на конец 2025 года и начало 2026. В шутер в том числе добавят больше сюжетных заданий, боссов и еще одного играбельного персонажа.

Цена стандартного издания Borderlands 4 составляет $70, Deluxe-издание — $100, Super Deluxe — $130.

Предыдущая статья
Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в конце октября
Следующая статья
В Азербайджане открылась Академия искусственного интеллекта
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,885ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»