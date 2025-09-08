Вышел релизный трейлер Borderlands 4. Игра выйдет 11 сентября

Издатель 2K Games и студия Gearbox Software выпустили релизный трейлер шутера Borderlands 4, в котором показали новые геймплейные кадры с различными героями.

Кроме того, проект решили выпустить раньше, так как разработчики уверены в отличном состоянии игры. На ПК Borderlands 4 выйдет 11 сентября в 20:00 по бакинскому времени, на Xbox Series X/S и PS5 запуск игры состоится 12 сентября. Напомним, что изначально игру планировали выпустить 23 сентября.

После релиза Gearbox Software планируют активно поддерживать Borderlands 4. Ближайшие обновления запланированы на конец 2025 года и начало 2026. В шутер в том числе добавят больше сюжетных заданий, боссов и еще одного играбельного персонажа.

Цена стандартного издания Borderlands 4 составляет $70, Deluxe-издание — $100, Super Deluxe — $130.