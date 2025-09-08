В Азербайджане открылась Академия искусственного интеллекта

8 сентября в Баку состоялась церемония открытия Академии искусственного интеллекта (AI Academy). В мероприятии, участие в котором приняли министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр науки и образования Эмин Амруллаев, были представлены планы работы академии, образовательные программы, а также цели по развитию экосистемы искусственного интеллекта в стране. Участники мероприятия ознакомились с учебной средой и созданными условиями, обсудили с студентами подготовку к образовательному процессу, их ожидания и будущие планы.

«AI Academy» — это учебный центр, работающий при поддержке AZCON Holding. Академия создана в рамках реализации «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы». Основная цель Академии искусственного интеллекта — подготовка специалистов в области ИИ и ускорение цифровой трансформации в стране. Академия также стремится в будущем сделать Азербайджан ведущим центром в регионе по обучению ИИ и внедрению инновационных проектов. Учебные программы разработаны в соответствии с международными стандартами и основаны на опыте ведущих университетов мира. Академический состав состоит из специалистов с богатым опытом в области искусственного интеллекта и современных технологий. Также было установлено сотрудничество с ведущими вузами мира в области искусственного интеллекта, такими как Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийский университет, Университет Карнеги-Меллон, Гарвард и Стэнфорд. Профессора и ученые этих престижных университетов будут приглашаться в академию в качестве гостевых лекторов.

Академия искусственного интеллекта уделяет особое внимание научно-исследовательской работе и разработке инновационных проектов. Молодые специалисты и студенты, обучающиеся здесь, получат возможность работать над стартап-идеями, участвовать в прикладных проектах и использовать международный опыт.

На мероприятии также был представлен прототип широкой языковой модели искусственного интеллекта. Этот прототип создан на основе 10 миллиардов токенов и 1,2 миллиона синтетических данных с проведением направленного обучения и настройки. Проект демонстрирует потенциал суверенного искусственного интеллекта Азербайджана и рассматривается как важный этап в развитии национальной инновационной экосистемы.

Все образовательные программы Академии реализуются на полной стипендиальной основе. Информация о следующих этапах приема на программы и других нововведениях будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях Академии искусственного интеллекта.